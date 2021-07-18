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【刑事毀壞】躁漢涉毀爛尖沙咀咪錶棄置後巷　涉刑毀被警方拘捕

社會 17:27 2021/07/18

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油尖警區刑事調查隊女督察陳浩婷(中)。(黃傑偉攝)

警方今日(18日)凌晨時分，拘捕一名45歲男子，涉及尖沙咀金巴利街公共停車咪錶刑事毀壞案。

警方於昨日(17日)接報尖沙咀金巴利街一公共停車咪錶不翼而飛，懷疑被人盜去。案件交油尖警區刑事調查隊第9隊跟進，經深入調查及翻看閉路電視後，成功鎖定一名男子， 於今日凌晨拘捕 一名報稱清潔工人45歲男子， 並檢獲男子犯案時衣物， 被捕男子涉嫌刑事毀壞，男子現正被扣留調查。

警方調查發現，男子於當日凌晨時分，與一名女性友人爭執後，懷疑藉此在附近向一部公共泊車咪錶作出發洩行為， 男子將公共泊車咪錶搖晃十多次後，將其揪出並擲於地上，其後再將該咪錶棄置於附近加拿芬道後巷。警方相信男子當時曾經飲酒情緒激動。油尖警區刑事調查隊第9隊主管督察陳浩婷重申， 刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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