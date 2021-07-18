【狠母虐兒】疑與丈夫爭執「鬧矛盾」　狠母用拖鞋15秒暴打男嬰13下

▲ 狠母用拖鞋暴打男嬰13下。

虐兒行為令人髮指！近日有一段影片在網上瘋傳，廣東河源一名狠母，竟用拖鞋抽打仍為嬰兒的兒子，短短15秒內暴打男嬰13次。目前警方已將涉事媽媽及拍片的女兒帶走，據調查，該名媽媽因與丈夫爭執而毆打兒子，男嬰被送院檢查，幸無大礙。

從影片可見，一名身穿粉紅短袖衫的女子，半跪在地上，當時嬰兒很乖巧地側躺在涼席上。不過，女子卻狠狠地朝地上躺著的嬰兒破口大罵，

你要死，你也會死，我也會坐牢。

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話音剛落，她就拿起地上的粉紅色拖鞋，朝著嬰兒面部用力抽打，女子還咬牙切齒地大罵「要死啊」。嬰兒身體隨著拖鞋抽打而顫動，嬰兒疼得大哭起來，但女子仍沒有停手，短短15秒就暴打了男嬰13下，直打到嬰兒哭不出聲，相當狠心。

據當地公安局在微博發出的通報，事發於7月16日下午2時許，涉事廖姓女子因與丈夫「鬧矛盾」，在其劉姓女兒的住所毆打自己的親生兒子，而其女兒則全程攝錄影片。當晚警方將廖女及劉女拘捕，案件正在調查中。男嬰被送院檢查，身體並無大礙。

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責任編輯：王明芳