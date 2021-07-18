【私煙】香港海關檢約2300萬支懷疑私煙　市值約7600萬元拘1男子

▲ 2700萬支懷疑私煙估計市值約7600萬元。（政府新聞網圖片）

香港海關昨日（17日）進行反私煙行動，分別在文錦渡、青衣和上水檢獲共約2700萬支懷疑私煙，估計市值約7600萬元，應課稅值約5300萬元，並拘捕一名59歲涉案男子。



海關先於近坪輋路截查一輛貨櫃車，在貨櫃內檢獲共約400萬支懷疑私煙。初步調查後，再於青衣及上水兩個貨櫃場內檢查3個貨櫃，檢獲約2300萬支懷疑私煙。



行動中，海關拘捕一名懷疑涉案男子，並扣查4個懷疑涉案貨櫃。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。



連同今次案中檢獲的懷疑私煙，海關今年至今共檢獲逾2.43億支未完稅香煙，以數量計已超越去年全年的私煙檢獲量約2成。海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，打擊私煙活動。



發言人指，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。



市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報懷疑私煙活動。

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責任編輯：郭詩詩