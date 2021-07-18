【聲夢傳奇】炎明熹《流言》上載1日破18萬點擊　蘇永康任總決賽星級評審　

▲ 《聲夢傳奇》總冠軍即將誕生。

掀熱話的TVB選秀歌唱節目《聲夢傳奇》進入最後階段，經過昨晚（7月17日）比賽，五強名單姚焯菲（Chantel）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、鍾柔美（Yumi）及炎明熹（Gigi）終於誕生。

當中Gigi的晉級可謂令人一額汗，最初與Yumi對決落敗，跌落「逃生回合」的她與「星級舞台指導」張敬軒合唱《流言》，軒仔認為Gigi的表現很穩定：「喺一首歌裏面，佢嘅發聲嘅位置會轉變，一路唱歌一路轉換位置，所以如果鍾意聽技巧嘅人就會覺得好正。」

【聲夢傳奇】張敬軒評炎明熹姚焯菲歌藝 鍾柔美+文凱婷鬥舞爭入五強

▲ 軒仔大讚Gigi的歌唱技巧。（發相）

【聲夢傳奇】鍾柔美姚焯菲結成好友 Yumi曾表示要與Chantel絕交？【有片】

《流言》一日點擊率達18萬

最後在「逃生回合」，Gigi以25：0的比數獲勝，進入五強最後一個席位。而她與張敬軒合唱《流言》的短片於YouTube上架未夠一日，點擊率已達18萬。

此外，昨晚一集其實暗藏彩蛋，原來學員Archie跟Rock是軒仔的忠粉，當知道軒仔會擔任「星級保姆」，二人都十分興奮。軒仔得知二人對自己的喜愛，決定為他們送上驚喜。

雖然Archie跟Rock已晉身最後五強，節目中沒有安排他們合唱嘅環口，但軒仔亦特別額外抽出時間，分別跟他們合唱《青春常駐》，一圓二人合唱之夢。

【聲夢傳奇】官方澄清炎明熹三甲不入傳聞 TVB回應：所有參賽者已簽約

▲ Archie很喜歡軒仔。（發相）

五強爭奪三個大獎

另外，《聲夢傳奇》將於明晚舉行決賽，Archie、Rock、Yumi、Gigi在今日（7月18日）現身電視城綵排，可是大熱之一的Chantel卻因病不適未能出席。

其餘兩大熱Gigi與Yumi稱已向Chantel送上慰問，希望對方早日康復。至於是否有信心奪冠，Gigi及Yumi分別表示沒有十足信心但會全力以赴。

五強學員明晚將爭奪：「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」共三個獎項。

決賽繼續由森美擔任節目主持，七位歌手導師Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒及林欣彤亦會現身。

決賽分成兩個回合，首回合五位學員各自演唱一首歌曲，由二十五位專業音樂評審按燈評分，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高之兩位學員將晉級第二回合。

【聲夢傳奇】張敬軒接李克勤捧任「壓軸主理人」 軒仔：望減低學員心理壓力【有片】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

蘇永康任評審之一

第二回合兩強輪流獨唱，並由評審即場按燈評分，兩強之中得到評審最高分數的學員將奪得「《聲夢傳奇》專業評選大獎」。

五強之中在全球網絡投票活動中取得最高觀眾票數的一位學員，將奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。

至於決賽的最高殊榮，在最後兩強學員當中，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高的一位學員將會奪得全場總冠軍，成為「《聲夢傳奇》傳奇新星」。

專業音樂評審方面，蘇永康任星級評審，而之前一直為評審的舒文、陳奐仁、Eric Kwo、伍仲衡、伍樂城等繼續参與。另外，英皇、華納、環球、寰亞、Sony及星夢等各大唱片公司亦派代表任評審。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：張敬軒專訪