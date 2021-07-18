  • 27°C
香港時間 : 2021718日 (週日) 20:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】60歲以上已打針長者不足25%　聶德權稱積極考慮向長者開放「即日籌」

社會 18:52 2021/07/18

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

60歲以上已打針長者不足25%，聶德權稱積極考慮向長者開放「即日籌」（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃自2月底開展，現時60歲以上長者只有不足25%接種了疫苗，公務員事務局局長聶德權形容「情況實在令人擔心」，當局未來會繼續加大宣傳，採取更便利長者的打針措施，例如社署及衞生署會邀請院友參加新一輪外展疫苗接種，及積極考慮以「即日籌」的方式，開放社區疫苗接種中心的非繁忙時段，予沒有預約的長者接種等。

聶德權今在社交媒體上表示，最快要9月底前才能達致７成人打了一針，希望市民盡快接種，將目標推前，讓社會生活盡早恢復正常；而長者是當局最想要保護的一群，因當社區爆發再次出現，而他們感染及病重風險會大大增加，不過現時60歲以上長者只有不足25%接種了疫苗。

聶德權續指，為鼓勵及肯定私家診所為長者接種前提供諮詢及解答，由上週五（16日）起，醫生為60歲或以上長者接種，每針可獲發額外50元資助額；亦會簡化資助額的計算方法，希望盡量方便私家醫生。

此外，當局亦會繼續加大宣傳，採取更便利長者的打針措施，例如為鼓勵院舍員工及院友接種疫苗，社署及衞生署會邀請院友參加新一輪外展疫苗接種，同事日前也為此再次向院舍簡介疫情最新資訊，以及釐清疑慮，簡介會一共有約460個服務單位參加。  

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠疫苗】聶德權稱逾半公務員已接種首劑疫苗　今約210名機電工程署員工打針
17:07 2021/07/16
【新冠疫苗】聶德權稱逾半公務員已接種首劑疫苗　今約210名機電工程署員工打針
【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
11:08 2021/07/15
【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
【新冠疫苗】港府資助私家醫生為長者接種新冠疫苗　每劑可獲50元資助額
21:24 2021/07/16
【新冠疫苗】港府資助私家醫生為長者接種新冠疫苗　每劑可獲50元資助額
【新冠疫苗】專家下周開會商討需否打第3針　劉澤星料免疫力較低人士或適合
11:03 2021/07/17
【新冠疫苗】專家下周開會商討需否打第3針　劉澤星料免疫力較低人士或適合
【新冠疫苗】本港4成合資格人口接種最少一劑疫苗　陳肇始冀9月達5成
18:45 2021/07/17
【新冠疫苗】本港4成合資格人口接種最少一劑疫苗　陳肇始冀9月達5成

你可能感興趣

【新冠疫苗】聶德權稱逾半公務員已接種首劑疫苗　今約210名機電工程署員工打針
17:07 2021/07/16
【新冠疫苗】聶德權稱逾半公務員已接種首劑疫苗　今約210名機電工程署員工打針
【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
11:08 2021/07/15
【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
【新冠疫苗】港府資助私家醫生為長者接種新冠疫苗　每劑可獲50元資助額
21:24 2021/07/16
【新冠疫苗】港府資助私家醫生為長者接種新冠疫苗　每劑可獲50元資助額
診所 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 編輯 醫生 公務員事務局 服務

最高瀏覽

【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光
今日 10:19
【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
15:46 2021/07/17
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝
17:54 2021/07/17
【生日禮物】出街食飯賀兒生日俾$200外傭自己食　港媽失望︰姐姐冇買禮物俾囝囝