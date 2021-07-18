【新冠疫苗】60歲以上已打針長者不足25%　聶德權稱積極考慮向長者開放「即日籌」

▲ 60歲以上已打針長者不足25%，聶德權稱積極考慮向長者開放「即日籌」（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃自2月底開展，現時60歲以上長者只有不足25%接種了疫苗，公務員事務局局長聶德權形容「情況實在令人擔心」，當局未來會繼續加大宣傳，採取更便利長者的打針措施，例如社署及衞生署會邀請院友參加新一輪外展疫苗接種，及積極考慮以「即日籌」的方式，開放社區疫苗接種中心的非繁忙時段，予沒有預約的長者接種等。

聶德權今在社交媒體上表示，最快要9月底前才能達致７成人打了一針，希望市民盡快接種，將目標推前，讓社會生活盡早恢復正常；而長者是當局最想要保護的一群，因當社區爆發再次出現，而他們感染及病重風險會大大增加，不過現時60歲以上長者只有不足25%接種了疫苗。

聶德權續指，為鼓勵及肯定私家診所為長者接種前提供諮詢及解答，由上週五（16日）起，醫生為60歲或以上長者接種，每針可獲發額外50元資助額；亦會簡化資助額的計算方法，希望盡量方便私家醫生。

此外，當局亦會繼續加大宣傳，採取更便利長者的打針措施，例如為鼓勵院舍員工及院友接種疫苗，社署及衞生署會邀請院友參加新一輪外展疫苗接種，同事日前也為此再次向院舍簡介疫情最新資訊，以及釐清疑慮，簡介會一共有約460個服務單位參加。

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責任編輯：鄧凱文