【醫務聆訊】病人手術期間心臟停頓兩專科醫生涉專業失德　醫委會8月15日裁決

▲ 麻醉科專科醫生林達成。(洪芷晴攝)

麻醉科專科醫生林達成及骨科專科醫生梁協榮，被控2016年於仁安醫院為一名25歲男病人進行足踝關節內窺鏡手術期間，未有提供適切護理，期間病人一度心臟停頓，但二人在病人恢復生命表徵後，繼續進行手術。二人均被控專業失德罪，醫務委員會今日(18日)續訊。

醫委會今日傳召麻醉科專科醫生張志偉任專家證人作供。他表示，麻醉科醫生應同時以儀器及臨床2種方法，密切監察患者病情，惟資料顯示手術期間監測儀器一度失靈約20分鐘，無法顯示讀數，例如血氧飽和度等，但負責麻醉的林達成理應透過儀器及觀察了解病人情況，未料卻在儀器失靈時未有採取任何行動，形容其做法並不理想，亦不符標準。

張志偉又稱，根據資料可判斷病人因缺氧引致心臟驟停，但當時兩名被告未必知道原因。被問到當時是否應該繼續手術，他認為，二人應加以討論，梁協榮亦應向林達成詢問更多心臟驟停的原因，如二人不知心臟驟停原因，而當時病人又好快恢復生命表徵，讀數良好，可以理解為何二人決定繼續手術。不過，他又指，林達成不應排除缺氧的可能性，而且假如他得知病人缺氧，又未告知梁協榮，則是林達成出錯。

另一名專家證人為骨科專科醫生楊揚指出，病人心臟驟停時，經心肺復甦法及注射腎上腺素，才恢復生命表徵，而由於使用了腎上腺素，梁協榮亦應知道現場發生緊急情況，及患者心臟驟停。她表示，若自己是負責醫生，亦掌握有關資料，不會選擇繼續手術。

梁協榮的代表律師表示，事發時，梁協榮曾詢問林達成發生何事、病人情況是否穩定，及是否需要支援等，惟當時林達成僅稱病人出現呼吸困難等過度性問題，生理迹象亦已回復正常。律師強調，二人已合作做手術逾50次，雙方有信任基礎，加上梁協榮並不知道病人曾出現心臟驟停。委員會主席劉允怡則指出，病人在手術中途一度接受急救，梁協榮卻不知道患者心臟驟停，形容事件超越其想像力。

醫委會於聆訊完結前仍未完成討論，最後醫委會決定將於下月15日續審並裁決，林達成的代表律師指，由於不欲展現出敵對態度，預告將會認罪，會為林達成求請；林達成期間一度哽咽。

案情指，兩位醫生2016年於仁安醫院為一名25歲的男病人進行足踝關節內窺鏡手術，同時亦有注射高濃度血小板血漿、修復前距腓韌帶的手術、移除「浮游物」及進行微骨折手術。手術在「監察麻醉」下進行，期間病人一度心臟停頓約5分鐘，經胸壓及注射腎上腺素，病人恢復生命表徵，二人決定繼續手術。術後，患者轉送伊利沙伯醫院繼續治理。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴