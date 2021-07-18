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【支援基層】香港哥爾夫球會捐出612萬　支援基層學童全人發展

政治 19:40 2021/07/18

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「哥爾夫樂『童』行——家庭支援計劃」啟動禮今日舉行。（受訪者提供）

香港哥爾夫球會在未來兩年，會向樂群社會服務處捐出612萬元，推出「哥爾夫樂『童』行——家庭支援計劃」，去支援基層學童的全人發展，包括現金學習津貼、高球培訓等。

計劃為期2年，每年提供220個名額，向低收入家庭學童提供現金津貼，用作參加補習班或課外興趣班，並提供平板電腦及流動數據咭，支援其學習需要。

此外，香港哥爾夫球會也會提供2,000人次的高爾夫球體驗，更會在參加的學童中，揀選40人提供進階培訓課程，讓他們有機會發揮潛能，並為香港球壇培育更多潛質接班人。

香港哥爾夫球會主席林建岳表示，首年將投入300萬元，翌年再捐出312萬，去協助受助的基層學童。他形容計劃是新嘗試，希望能鼓勵基層學童健康成長，並支持他們追求個人目標。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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