【疫下課堂】港大附屬學院升級網上教學設施提升教學效率　引入VR技術豐富學習體驗

▲ 學校在數年前引入洞穴式自動虛擬實境技術。（陳靜儀攝）

疫情期間教學模式大幅改變，大中小學均改為上網課。港大附屬學院（HKUSPACE Community College）為提升教學效率及學生學習體驗，過往一年持續更新課室內協助網課的裝備，務求令課堂更流暢。該校在過往一年持續更新各校舍的網上教學設施，包括在課室內安裝可自動感應走動、一直對準教師的鏡頭；升級收音器，減低回音的影響；亦支援在不同校舍的同學，透過網絡一同上課。

▼ 點擊圖片放大 +2

學校亦在數年前引入洞穴式自動虛擬實境技術（CAVE）及虛擬實境（VR），並應用於多個課程中。其中CAVE技術主要在室內設計、建築及市場學等課堂上應用，學生可利用裝置展示其設計，甚至可看到模擬火星上的畫面。學院亦親自製作VR野外考察片段，讓同學可以不受地點及時間限制，體驗到荔枝莊、東平洲等地方考察。而VR技術，以航空及飛行相關課程為例，學生戴上VR眼鏡後，可體驗模擬飛機起火的過程，為實戰作準備。

中學文憑試即將放榜，港大附屬學院校長陳龍生表示，學院34個課程包括高級文憑、副學士及基礎文憑，預計收生3,000人，目前已收到約9,800個申請，比去年同期增4%，其中最受歡迎的課程為護理學，有逾1,300人報讀，預計收生130至150人，平均約8至10人爭奪一學額；其次為工商管理課程，約1,100人報名，預計收生400人；社會科學亦有800人報名，預計收生300人。

陳龍生又透露，學院去年約三分二副學生及高級文憑畢業生進入本港8間資助大學，就讀獲資助的全日制學士學位課程，而進入3大的副學士畢業生及同學則有三分一。

▲ 港大附屬學院校長陳龍生。（陳靜儀攝）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴