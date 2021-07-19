  • 27°C
香港時間 : 2021719日 (週一) 00:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下課堂】港大附屬學院升級網上教學設施提升教學效率　引入VR技術豐富學習體驗

社會 00:00 2021/07/19

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

學校在數年前引入洞穴式自動虛擬實境技術。（陳靜儀攝）

疫情期間教學模式大幅改變，大中小學均改為上網課。港大附屬學院（HKUSPACE Community College）為提升教學效率及學生學習體驗，過往一年持續更新課室內協助網課的裝備，務求令課堂更流暢。該校在過往一年持續更新各校舍的網上教學設施，包括在課室內安裝可自動感應走動、一直對準教師的鏡頭；升級收音器，減低回音的影響；亦支援在不同校舍的同學，透過網絡一同上課。

    點擊圖片放大
    +2

學校亦在數年前引入洞穴式自動虛擬實境技術（CAVE）及虛擬實境（VR），並應用於多個課程中。其中CAVE技術主要在室內設計、建築及市場學等課堂上應用，學生可利用裝置展示其設計，甚至可看到模擬火星上的畫面。學院亦親自製作VR野外考察片段，讓同學可以不受地點及時間限制，體驗到荔枝莊、東平洲等地方考察。而VR技術，以航空及飛行相關課程為例，學生戴上VR眼鏡後，可體驗模擬飛機起火的過程，為實戰作準備。

中學文憑試即將放榜，港大附屬學院校長陳龍生表示，學院34個課程包括高級文憑、副學士及基礎文憑，預計收生3,000人，目前已收到約9,800個申請，比去年同期增4%，其中最受歡迎的課程為護理學，有逾1,300人報讀，預計收生130至150人，平均約8至10人爭奪一學額；其次為工商管理課程，約1,100人報名，預計收生400人；社會科學亦有800人報名，預計收生300人。

陳龍生又透露，學院去年約三分二副學生及高級文憑畢業生進入本港8間資助大學，就讀獲資助的全日制學士學位課程，而進入3大的副學士畢業生及同學則有三分一。

港大附屬學院校長陳龍生。（陳靜儀攝）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【DSE放榜】學友社料今年20分可穩入大學　建議計劃重修學生注意2點
14:09 2021/07/18
【DSE放榜】學友社料今年20分可穩入大學　建議計劃重修學生注意2點
【獎學金】中大新學年增設2項奬助學金　學術及非學術成就優秀新生可獲$50,000
17:05 2021/07/18
【獎學金】中大新學年增設2項奬助學金　學術及非學術成就優秀新生可獲$50,000
【獎學金】港大新增4個入學獎學金　文憑試成績屬首1%可獲發5萬
14:10 2021/07/15
【獎學金】港大新增4個入學獎學金　文憑試成績屬首1%可獲發5萬

你可能感興趣

【DSE放榜】學友社料今年20分可穩入大學　建議計劃重修學生注意2點
14:09 2021/07/18
【DSE放榜】學友社料今年20分可穩入大學　建議計劃重修學生注意2點
【獎學金】中大新學年增設2項奬助學金　學術及非學術成就優秀新生可獲$50,000
17:05 2021/07/18
【獎學金】中大新學年增設2項奬助學金　學術及非學術成就優秀新生可獲$50,000
【獎學金】港大新增4個入學獎學金　文憑試成績屬首1%可獲發5萬
14:10 2021/07/15
【獎學金】港大新增4個入學獎學金　文憑試成績屬首1%可獲發5萬
大學 DSE 高級文憑 學校 香港 VR 副學士

最高瀏覽

【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光
10:19 2021/07/18
【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
10:20 2021/07/15
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持
15:46 2021/07/17
【尋找家香情】前國排隊長為愛居港執教鞭　孫玥初到港曾感迷茫幸獲貴人扶持