【獎學金】明專物理治療課程獲8百萬捐助　最佳5科成績達22分學生可獲資助首年全額學費

▲ 物理治療榮譽理學士獲「郭謝碧蓉基金」每年捐助200萬元。（陳國峰攝）

明愛專上學院健康科學院於本學年開始開辦物理治療榮譽理學士，學費雖高昂，仍吸引不少有意投身行業的學生報讀。學院新學年將獲「郭謝碧蓉基金」每年捐助200萬元，為於中學文憑試考獲22分或以上的學生提供特別獎學金，全額資助首年學費，以吸引更多成績優秀學生申請入讀。

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物理治療榮譽理學士由2020/21學年開始開辦，收生名額為50人，課程第一年學費為154,350元，在扣除指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）的資助後，首年學費為77,550元。學院在下學年起獲「郭謝碧蓉基金」資助，將連續4年、每年獲200萬元，為於中學文憑試最佳5科成績考獲22分或以上、經聯招入讀課程的應屆考生，提供特別獎學金，全數資助該批學生首年學費。

健康科學院院長陳磊石表示，本年度的收生中位數為22分，預計新學年有約25位同學可獲此特別獎學金，他又提到，該課程目前已收到約2000個申請，即約40人爭奪一個學位。陳磊石期望，獎學金可吸引更多成績優秀的學生申請就讀，以培養更多人才成為物理治療師。他又指出，學院亦已預留部分捐款，協助經濟有困難的同學，及成績優異、實習優等及在就讀期間有最大進步的學生。

陳磊石說，該課程着重理論及實踐，學生在4年課程中會經過多次臨床實習及社區培訓，當中由2年級下學期起會進行1050個小時的臨床訓練，加上課程加入全球物理治療趨勢及需求的內容，包括專業運動物理治療、紓緩治療等，相信可裝備畢業生回應社會對物理治療師的需求。

中大學醫院專職醫療服務主任、明專健康科學院實務教授劉敏昌負責為「郭謝碧蓉基金」與學校協商獎學金事宜，他表示，該基金一直致力資助本地教育事務，由於香港社會對物理治療師需求大，加上在實地視察下，認為有關課程編排用心、軟硬件齊備，認為課程值得基金支持。

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記者：黃悅晴