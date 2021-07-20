【獎學金】科大三年級生家境清貧發奮讀書　入學以來奪10多個獎助學金逾60萬元

▲ 科大於2020/21學年共批出逾2,300項獎學金。（梁偉榮攝）

為協助經濟有困難的同學，本港多所大專院校均設有獎學金及助學金。其中在香港科技大學，2020/21學年共發出逾2,800項獎助學金，涉及逾9,000萬元。梁高浚是該校三年級生，入讀科大以來曾獲頒10多個不同類型的獎助學金。

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梁高浚於2017考入科大風險管理及商業智能學，但在就讀一年後發覺自己對數據科學方面的課程更有興趣，於是決定退學，重新再報讀科大於2018年開設的數據科學與技術課程。梁高浚自小家境清貧，他於單親家庭成長，由於父親患腎衰竭，二人要拎綜援為生，他自中五已開始兼職幫補家計。由於家庭經濟環境不好，梁高浚為負擔大學學費，入學後已有申請不同獎學金，他一直刻苦學習，成績平均績點（GPA）平均逾3.8，在科大期間，領取10多個獎學金，總值逾60萬。

除了優秀的學業成績，梁高浚亦致力貢獻社會，他亦在今年與朋友共同創立學生組織YouVoice，計劃利用科技幫助語言發展遲緩的小朋友：

我有親戚有唐氏綜合症，說話語序混亂，有時會用錯字，甚至表達自己需求都有困難。社會上有不少語言發展遲緩的小朋友，但無錢請老師，希望透過AI語音機械人，可以識別句子中的錯處，然後會分析正確的句子排列方法，透過語音不斷重覆，協助學童改善其情況。

科大2021/22學年向考獲佳績的學生提供入學獎學金，考獲一科5**則可獲得一次性5,000元獎學金。考獲5科5**則可獲得全額學費資助，並有2.75萬元獎學金資助；考獲6科5**或以上亦可獲得全額學費資助，更有5.5萬元生活津貼。學生如成績平均績點（GPA）獲3.0或以上，即可續領有關獎學金。

不同學院會再為成績優異的同學加碼獎勵，其中人文社會科學學院及理學院設一次性海外學習獎學金；前者及工學院亦會獲5*同學提供獎學金等。

▲ 馮敏珊。（梁偉榮攝）

獎助學金辦事處經理馮敏珊表示，於2020/21學年，共向本科生及研究生提供154個獎學金，分為學術及非學術，前者考慮學生在校成績，後者則考慮到學生在多元發展、藝術、創業方面的發展，鼓勵同學在學業之外作不同嘗試。本學年總計批出2,380項獎學金，涉及8,450萬元，約2,000名學生受惠。

另外，科大今年共批岀500個助學金，共涉及1,020萬元，較上年度上升逾50%。其中學校今年新增新型冠狀病毒紓困援助金，協助因疫情而家庭出現財政困難的學生，涉及約200人，有關款額佔逾5百萬。

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記者：黃悅晴