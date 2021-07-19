【智慧醫院】公立醫院引巡邏機械人　防長者跌倒

▲ 有公院引入巡邏機械人，可作出廣播並提供電子遊戲及影片。（林宇翔攝）

不慎跌倒後果可大可小，長者尤甚，本港每年每5名65歲或以上長者便約有1人會跌倒，當中逾7成人會受傷，包括頭部創傷、骨折。為防止長者於醫院內跌倒，沙田醫院護理服務部一直出謀獻策，去年11月起更率先於2間內科及老人科病房引入2部巡邏機械人「咪咪」及「添仔」，除作出廣播呼籲長者有需要時應先召喚護士，亦可為長者帶來電子遊戲及影片欣賞，以避免其胡亂走動引致跌倒。

提醒服藥（按鐘） 供遊戲（影片）

之前在沙田醫院工作、現任北區醫院護理總經理李小清表示，目前「咪咪」及「添仔」在沙田醫院2間內科及老人科病房為約60名病人提供服務，每日「工作」17小時，其定時會在病房內巡邏及廣播，包括每日早晚請安、2次提醒病人服藥、4次提醒長者有需要可按鐘召喚護士、2次提醒病人食飯前要洗手等，有需要時更可去到病床旁邊，向有臨床需要的長者提供節目演出及遊戲，如麻將等，從而降低長者的坐立不安感。

新界東內科及老人科顧問護師史綺雯透露，醫管局自2011/12年度起，每年預留約1,000萬元讓各醫院申請作提升護理質素之用，而港島東舂磡角慈氏護養院1間復康病房，及沙田醫院內科及老人科2個病房去年底則分別透過計劃購買3部巡邏機械人，當時每部約花3萬元，現時其每部售價已升至4萬元，未來希望沙田醫院內全部12間內科及老人科病房均設有一部。

此外，醫管局高級行政經理（護理）及首席護士長唐華根透露，正研發「智能生命表徵監察」，利用人工智能分析病人生命表徵數據，如驗血報告、血壓、藥物史、跌倒史等，從而計算及預測病人跌倒風險，較現時採用紙本紀錄的方式更準確，預計本年度每一聯網將有試點，冀5年內能應用於所有公立醫院。