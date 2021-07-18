【黎明演唱會】尾場再請自己做嘉賓　李嘉欣許晉亨拍拖撐Leon　

▲ 黎明完成九晚演出。

黎明（Leon）一連九場《Talk and Sing》演唱會今晚（18號）紅館落幕，雖然盛傳尾場嘉賓姜濤最終沒有現身，Leon更反高潮，嘉賓環節原來只邀請自己出場，但沒令到支持多年的粉絲失望。

尾場捧場除衛蘭、折骨Ben，余德丞和蔡思貝結伴同來，大方讓傳媒拍照，而李嘉欣亦偕同丈夫許晉亨同捧場，支持好友Leon。

黎明紅館演唱會之前分別有林海峰、鄭秀文、林日曦、麥浚龍及張敬軒任嘉賓，因首場黎明跟阿Jan唱了兩句《蒙著嘴說愛你》，及姜濤也有在IG轉發，故一直傳姜濤會是其中一晚嘉賓。

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去到尾場嘉賓位，Leon一如幾晚降到台下邀請嘉賓，令觀眾十分期待，之後也是由Leon升回舞台，並指今晚嘉賓是自己，而之前的黎明已走，台上是另一個黎明，天王式幽默，觀眾也十分受落。結果Leon跟自己合唱了《阿Sir早晨》歌曲《情緣》。

黎明今次講明是「Talk and Sing」，故talk的環節不乏，Leon指是分享自己的人生點滴，他由幼稚園讀書講起，去到小學和同學仔打交，至女同學上堂睇日本雜誌的往事。

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20分鐘talk由童年講到結婚

其中Leon講到金句「空肚食早餐」典故，稱自己自小已是如此，故上堂常遲到，後來他改逢二、五才買早晨全餐，一、三、四就食隔夜餸，因要儲下那日的早餐錢去買第二日的早餐！

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Leon又講到朋友的三角戀故事，因為失戀的朋友愛聽Juno《耿耿於懷》，故令他也愛上這歌，還即時哼唱幾句。

▲ Leon尾場沒嘉賓。

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最後Leon指自己再不能去「耿耿於懷」，因為自己現已變成爸爸，更指不覺得結婚是戀愛的墳墓，散發暖男本份。

足足近20分鐘的talk環節，對Leon來說也是挑戰，幸而他也自嘲會落力而為，因為平時金句常被人指聽不明，所以他會嘗試講大家明白的話！