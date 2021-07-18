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【黎明演唱會】尾場李嘉欣許晉亨捧Leon場　黎明爆金句罕提婚姻狀況

娛樂 23:25 2021/07/18

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黎明完成九場演唱會。

黎明（Leon）一連九場《Talk and Sing》演唱會今晚（18號）紅館落幕，雖然盛傳尾場嘉賓姜濤最終沒有現身，Leon更反高潮，嘉賓環節原來只邀請自己出場，但沒令到支持多年的粉絲失望。

尾場捧場除衛蘭、折骨Ben，余德丞和蔡思貝結伴同來，大方讓傳媒拍照，而李嘉欣亦偕同丈夫許晉亨同捧場，支持好友Leon。

黎明紅館演唱會之前分別有林海峰、鄭秀文、林日曦、麥浚龍及張敬軒任嘉賓，因首場黎明跟阿Jan唱了兩句《蒙著嘴說愛你》，及姜濤也有在IG轉發，故一直傳姜濤會是其中一晚嘉賓。

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去到尾場嘉賓位，Leon一如幾晚降到台下邀請嘉賓，令觀眾十分期待，之後也是由Leon升回舞台，並指今晚嘉賓是自己，而之前的黎明已走，台上是另一個黎明，天王式幽默，觀眾也十分受落。結果Leon跟自己合唱了《阿Sir早晨》歌曲《情緣》。

黎明今次講明是「Talk and Sing」，故talk的環節不乏，Leon指是分享自己的人生點滴，他由幼稚園讀書講起，去到小學和同學仔打交，至女同學上堂睇日本雜誌的往事。

【黎明演唱會】跟早餐界KOL軒仔鬥金句　張敬軒自認是Leon忠粉

20分鐘talk由童年講到結婚

其中Leon講到金句「空肚食早餐」典故，稱自己自小已是如此，故上堂常遲到，後來他改逢二、五才買早晨全餐，一、三、四就食隔夜餸，因要儲下那日的早餐錢去買第二日的早餐！

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Leon又講到朋友的三角戀故事，因為失戀的朋友愛聽Juno《耿耿於懷》，故令他也愛上這歌，還即時哼唱幾句。

他並指自己再不能去「耿耿於懷」，因為自己現已變成爸爸。

Leon尾場沒嘉賓。

【黎明演唱會】黎明爆《耿耿於懷》是朋友兒子經歷　Juno全黑衫襯Leon

提到夫妻關係時，他說有朋友另一半婚前、婚後兩個樣，Leon爆金句：「我話講核心嘅外圍就係愛情，核心嘅內圍就變咗親情，層次的確提升咗，喺地球上，我哋生活喺表層，核心入面好熱住唔到人，所以大家要互相珍惜、愛護同擁有。」

Leon談到結婚是男人的墳墓，之後他請嘉賓「黎明」上台，稱：「請黎明係冇問題嘅，頭先個黎明已經入咗棺材，我代佢由棺材行番出嚟，唱《情緣》畀大家聽，每一個愛都係由緣分同感情做起步點。」這疑在暗示自己已再婚。

足足近20分鐘的talk環節，對Leon來說也是挑戰，幸而他也自嘲會落力而為，因為平時金句常被人指聽不明，所以他會嘗試講大家明白的話！

撰文 : TOPick柴犬出動

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