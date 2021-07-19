【打風消息】黃雨警告生效　天文台今午至明早考慮改發三號強風信號【不斷更新】

▲ 黃雨警告生效，天文台今午至明早考慮改發三號強風信號。(資料圖片)

一號戒備信號現正生效。天文台表示，熱帶氣旋「查帕卡」在香港約800公里內，可能影響本港。按照現時預測，珠江口一帶的風力於今晚（19日）至明早（20日）會有所增強。天文台會視乎本地的風力變化，在今日下午較後時間至明早考慮是否改發三號強風信號。

澳門氣象局今表示，當地下午2時至5時改發三號風球可能性較高，至於周二(20日)凌晨至早上改掛八號風球，機會則較低至中等。詳情即看【下一頁】

【12:30】

天文台發出黃色暴雨警告，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【12:00】

長洲泳灘錄得每小時超過70公里的強陣風。

▲ 熱帶氣旋位置及路徑圖。

天文台稍前表示，位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為查帕卡。在上午10時，查帕卡集結在香港之西南偏南約200公里，即在北緯20.8度，東經113.1度附近，預料初時幾乎停留不動，稍後向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。過去數小時，查帕卡採取較為偏向珠江口以西的方向移動，並有所增強。

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責任編輯：陳子謙