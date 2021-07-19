【娛圈醜聞】前EXO成員吳亦凡被指性侵粉絲　網紅都美竹聲稱受害發長文爆內幕

▲ 吳亦凡被指性侵。

前EXO成員、在《西遊伏妖篇》演唐三藏的內地藝人吳亦凡，早前被內地網紅都美竹爆料指控他誘姦多名女性，其中還有未成年的受害者，而且指他性侵時從來不用避孕套。

到昨日（7月18日），中國官媒央視新聞的微博原本替吳亦凡轉發宣傳新歌《翱翔》的貼文卻刪去，而他代言的化妝品品牌「韓束KANS」亦發表聲明解約。

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都美竹爆內幕

都美竹聲稱吳亦凡搭慣以3招哄騙少女，首先是稱聲要為MV選女主角，然後選在晚上面試，表現好可安插在吳亦凡參與的電視劇演出，或和他的經紀公司簽約。

第二招是從粉絲後援會中選年輕漂亮的女孩，誘騙她們參加「小型見面會」，但粉絲到酒店房間後只有吳亦凡一人在場；第三招是「通過他已經睡過的女孩相互介紹」，成功後推薦人有1萬元報酬。

都美竹自稱是被吳亦凡灌醉後侵犯，並在網上連發4篇長文，細數吳亦凡的罪行，包括指他經常看不起其他藝人，甚至說韓團EXO前隊友壞話。

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都美竹狠批吳亦凡

此外，並透露吳亦凡每次性侵時都不用避孕套，更會在性行為時告訴女方：「我的很大，妳忍一下」，或說「我的大不大？厲不厲害？前女友都說很大」等，但「其實2、3分鐘就結束」。

她更狠辣地指：「女生在愛你的時候是願意欺騙你甚至欺騙自己的，我們每個人都愛過你，或者自以為自己愛過，所以為了保護你才欺騙你，你知道真實感受是什麼樣嗎？大概率，就是你想挖鼻屎，本來想用手指，但是只能用牙籤這麼一種感覺。」

都美竹稱：「你這十年已經夠精采的了，普通人哪能賺到二三十個億。站出来吧，像個男人。」

▲ 吳亦凡為前EXO成員。

吳亦凡否認指控

至於吳亦凡，在今天（7月19日）終於發文回應：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程式的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！」

他表示只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都美竹，沒有灌酒也沒有收手機，更沒有她描述的各種細節：「我申明，從來沒有過什麼『選妃』！沒有，『誘姦』『迷奸』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！」

吳亦凡工作室也發出聲明指，已於7月8日委託律師並啟動法律追責程序，指都美竹一面透過發文或接受採訪方式造謠，一面索要巨額款項。

聲明指出，都美竹偽造吳亦凡工作室的微信和微博帳號，其後造假對話紀錄、惡意引導公眾，對此已第一時間向公安機關報案。