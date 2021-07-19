【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停　陳自瑤做女一機會受阻

▲ 由陳自瑤首度擔正的《選美的12夜》、馬國明主演的律師劇及《巾幗梟雄4》需要重新審批後方可開拍。

自曾志偉回巢TVB出任副總經理後，數位高層亦相繼離職，其中現職為副總經理的杜之克將於9月辭任，但他負責的新劇在之前已投入籌備工作甚至準備開拍，可是現在有指現在有關項目，需要經由TVB高層許濤的團隊重新審批劇本方可開拍，數套劇集因此受影響被逼暫停。

而且杜之克有份參與的《刑偵日記》收視創新低，所以TVB決定嚴正審批未開拍的劇集，有指陳自瑤首度擔正女主角的《選美的12夜》、馬國明主演的律師劇，以及鄧萃雯回巢作《巾幗梟雄4》首當其衝，通通要按照新制度審批後方決定是否開拍。

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《刑偵日記》收視欠佳

ViuTV剛播畢的港版《大叔的愛》叫好又叫座，並為ViuTV開台至今最高收視的劇集。同時段播放的TVB劇《刑偵日記》收視卻跌至15.5點，有指TVB董事局主席及非執行董事許濤下令所有未開拍的新劇劇本需要經由其團隊重新審批才決定是否開拍。

即將離職的杜之克旗下數套監製之作都成為被審批的目標，包括《選美的12夜》、《巾幗梟雄4》以及由陳志光監製的律師劇，即使準備開拍的劇集也被逼立即叫停。

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陳自瑤或女一夢碎

由《智能愛人》監製陳翹英負責的選美劇《選美的12夜》為「仿紀錄片」的創新劇種，並由初次擔正的陳自瑤當女主角，與馮盈盈、簡淑兒及楊潮凱等一同演出。

為配合選美劇情，劇組打算將今屆港姐訓練及選美實況加插在劇集內，而港姐也正開始拍攝外景，若然劇集未能如期開工或難以完成拍攝，陳自瑤也隨時女一夢碎。

由馬國明主演的律師劇原定於9月開拍的律師劇暫需延期一個月，有待審批後再決定開拍日期。至於《巾幗梟雄4》更被指已叫停，觀眾未能睇鄧萃雯與黎耀祥再合作。

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