【海外升學】文科女生跳出舒適圈修讀選修資訊科技 獲獎學金赴英圓升學夢

▲ Mandy（左）跟Wing（右）獲獎學金赴英國留學。

中學文憑試（DSE）放榜在即，不少考生亦正為前路籌謀，無論成績如何，只要以平常心面對，細心思考自己的興趣與專長所在，定能找到合適的發展路。兩名就讀香港專業教育學院（IVE）的女生，文憑試後認定自己不適合傳統教學模式，決定從興趣出發，累積不一樣的學習體驗，更憑出色表現獲得賀維雅基金會獎學金資助，來年赴英升讀大學，昂然踏上成長路。

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實習及義工經歷啟發 IT女生盼以科技改善人類生活



今年共有18名IVE學生獲頒賀維雅基金會獎學金，IVE軟件工程高級文憑應屆畢業生黃靜文（Mandy）是得獎者之一。中學時Mandy的選修科目以文科為主，但隨後發現自己喜歡接觸科技新事物，決定一試選修資訊科技課程。她憶述：「初接觸資訊科技時可謂跳出了自己的舒適圈，幸而課堂安排由淺入深，加上老師耐心指導，令我逐步掌握各項知識。」

她亦從IVE課程中加深了對資訊科技的興趣：「當程式運行時發生錯誤，而我能找出錯誤原因，並成功糾正，會帶來莫大的滿足感。」她寄語DSE考生選科時，最重要的是跟隨個人興趣出發，不要給自己太多限制，並加倍努力，必然會有理想的出路。



Mandy曾在IVE師兄創立的科技公司SxL Technology實習，期間她與組員設計了一個簡化機器學習程序的STEM教材，助中小學生深入淺出地了解機器學習的過程和原理。年紀輕輕的Mandy除了希望以科技助小朋友學習，也會構思如何以科技幫助更多有需要的人。她分享道：

我曾經在非牟利機構擔任義工，在和獨居長者聊天期間，發現他們有時會感到被忽略，更希望得到照顧與支援，我希望將來可以利用科技改善長者晚年的生活。

Mandy相信，程式編寫和機器學習等技能在日趨自動化的世界尤其重要，她將會到英國斯旺西大學（Swansea University）修讀電腦科學理學士課程，希望未來可透過科技應用造福人類，例如研發能夠幫助長者獨立起居的自動化裝置及各項應用程式。



參與機場擴建工程 以專業測量師為目標



另一位得獎者陳苡泳（Ewing）是IVE測量學高級文憑應屆畢業生，她自小熱愛繪畫，喜歡留意各地經典和漂亮的建築，會被具特色的建築物深深吸引。中學階段從未接觸工科的Ewing，在升學時決定轉換跑道，選修工程。Ewing分享修讀課程期間難得的實習體驗：

在金門建築有限公司的機電部門實習期間，曾跟進赤鱲角機場二期客運大樓的重建工程，協助相關的消防安全、空調、電路等工程項目的分判和招標工作，將課堂所學付諸應用。看著工程由零到一、一步一步邁向落成，有種夢想成真的感動。



寶貴的實習經歷令Ewing認定了自己對參與大型基建工程的志趣，她於獲獎學金後將到英國雷丁大學（University of Reading）修讀工料測量學理學士，並以考取專業測量師資格為目標，希望日後可為本港的基建工程出一分力。她很高興找到適合自己的發展路，更有機會到海外留學，並能觀賞當地的經典建築物，如大笨鐘、大英博物館等。

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責任編輯：王明芳