【奧運疫情】東奧選手村首現運動員染疫　奧委會曾承諾讓選手村成為東京最安全地方

▲ 日本東京奧組委公布，有選手村內的運動員驗出感染新冠肺炎病毒。

東京奧運揭幕在即，日本東京奧組委卻公布，有選手村內的運動員驗出感染新冠肺炎病毒。奧委會先前曾強調，會讓選手村成為「東京最安全的地方」，惟至今已累計共55名奧運參與人員確診。共同社報道指出，奧運會即將在本周五（23日）開幕，對防疫措施的擔憂或將升溫，奧組委的應對面臨考驗。

奧組委上周六（17日）表示，一名住在選手村的外籍相關人士確診，該名確診者非參賽選手，屬選手村首宗確診病例。直到昨日（18日），奧組委再公布，2名入住奧運村的海外運動員驗出對新冠病毒呈陽性，是首次在奧運村有運動員確診。

2名染疫運動員來自同一國家，以及同一比賽項目。而包括2名運動員在內，又有10名奧運相關人士確診，其中9人入境後未滿14天。自7月1日起，至今已累計55名奧運參與人員確診。

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在18日公布的確診個案中，其中1人為國際奧委會（IOC）韓國代表柳承敏，目前正接受隔離。柳承敏曾在2004年雅典奧運中贏得乒乓球男單金牌。他表示，在出發前曾兩度接受檢測，結果都是呈陰性，對造成各方不便致歉。

東京疫情持續，18日單日新增1008人確診，連續5天超過1000人染疫。日本政府早前宣布，向東京都發布第4次新冠疫情緊急事態宣言，由7月12日持續至8月22日，即東京奧運將在緊急狀態下開幕舉行。

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責任編輯︰羅嘉欣