【潮流家品】時裝設計師Ann Demeulemeester首發家品系列　超筍入門價餐具由百多元起

▲ 時裝設計師Ann Demeulemeester的家品系列,售價由百多元起,非常吸引。(圖片由品牌提供)

高端時裝品牌推出家品系列的例子實在太多,談不上有任何新意,加上售價昂貴,往往令年青一輩的消費者卻步,但早已引退的比利時設計師Ann Demeulemeester,最近卻重操故業,改以向家品埋首,家品如餐具的售價更是相宜,絕對值得大家留意。

▲ 時裝設計師Ann Demeulemeester於6年前離開時裝界,今天卻轉戰於家品界。(圖片法新社)

談來自比利時的時裝設計師,不會不提Antwerp Six這曾經在時裝界掀起一陣巨浪的6人組。縱使這6位成員有些已經退隱江湖,但這些名字可是時裝界殿堂級的人物,當中有一人更曾經被已故的Karl Lagerfeld稱讚為「Queen of Fashion」,她正是喜以設計黑色時裝為本的Ann Demeulemeester。

這位束著長髮的設計師於2013年宣告離開由自己一手創立的時裝品牌,品牌交由團隊負責,當時的她只留下一句:「A new time is coming both for my personal life and the brand Ann Demeulemeester。」不帶走一點雲彩,但轉過頭,卻與丈夫和一班志同道合的朋友創立了名為Serax的家品品牌。

原來當Ann Demeulemeester離開時裝界尋找新生時,卻不知不覺沉醉於陶藝世界,走訪不同的地方去拜師學藝,由萬人景仰的國際著名時裝設計師回到最原始的基本步——學生,待學有所成後,將今天熱衷陶藝技術與過去招牌式的時裝印記混為一談,製造出不一樣的家品系列。

Ann Demeulemeester的Serax系列於2019年首次推出的是燈飾系列,將又薄又長的陶瓷如像羽毛般倒吊和排列著,正好和她的時裝系列經常出現的羽毛配飾作一個互相的呼應,這個燈飾系列選擇眾多,由大型到小巧放在桌面的都有,可說是打響了頭炮。

至於今年剛面世的家品系列,所涉及的家品種類更見多元化,而當中名為De的杯碟系列搶盡風頭,創作靈感來自文藝復興時期繪畫上出現的「明暗對照法」(意大利語:chiaroscuro),使用黑白兩色做出帶立體的視覺效果,加上全啞黑色的刀叉和最重要售價由港幣百多元起。

對準備自住的年青一代消費者來說,能夠以這個售價能夠擁抱Ann Demeulemeester的設計,簡直是一個莫大的喜訊,難怪首次引入該系列餐具的vitra. at Kapok創辦人Arnault Castel表示該系列反應非常的好,未來說不定會引入更多Ann Demeulemeester的設計。

產品查詢:vitra. at Kapok(2129 0020)、www.serax.com

記者:何偉雄