【東京奧運】何詩蓓200米自由泳屬港隊獎牌希望 　「4朝元老」歐鎧淳領軍 9泳將出戰10項目

▲ 今屆港隊有3名泳手達A標成績，包括何詩蓓、歐鎧淳及何甄陶。（馮漢柱攝）

受到新冠疫情影響而延期1年舉行，東京奧運終將於周五開幕，同時亦是一眾香港運動員展現訓練成果、實現夢想的時刻！香港泳隊奪得10張東奧入場券，是今屆港隊各個項目的「大戶」，其中第二度征奧的混血女飛魚何詩蓓狀態大勇，尤以女子200米自由泳最具獎牌希望。上屆歷史性游入該項目準決賽的何詩蓓坦言，希望100米和200米自由泳都能入決賽，會將別人期望轉化成鼓勵及支持。

東奧游泳男、女子組各有17個項目，再加上男女混合接力，總共35個比賽項目。個人賽每項最多28名運動員參與，接力賽則每項上限16隊。要取得個人賽資格，主要靠達成奧運「A標」及「B標」：泳手在國際游泳總會（FINA）認可賽事游出A標或更快時間，將直接獲得奧運入場券；B標達標時間較A標慢，參賽名額由FINA按規則分配，直至總參賽人數達878名泳手。

狀態大勇 「外界期望轉化鼓勵」

今屆港隊有3名泳手達A標成績，包括何詩蓓、歐鎧淳及何甄陶。現年23歲的何詩蓓被外界看好有力站上頒獎台，她過去2年表現大熟大勇，其中去年在國際游泳聯賽9次打破短池亞洲紀錄，更「冧莊」成為年度亞洲女子最佳泳手。

在3個個人項目中，何詩蓓視200自為主項，目標是在100米自由式及200米自由式均晉身決賽。

至於曾擔任香港代表團開幕禮持旗手的歐鎧淳，作為多項香港游泳紀錄保持者，她去年8月在世界盃100米背泳游出1分00秒22獲得銅牌，生涯首度達到奧運A標，成為香港首位4戰奧運的泳手，也是今屆港隊唯一的「4朝元老」。比賽經驗豐富的歐鎧淳，預計亦會夥拍何詩蓓，連同鄭莉梅、譚凱琳、何南慧、黃筠陶及楊珍美等師妹出戰3項女子接力項目。

24歲男飛魚何甄陶上月以21秒92的新港績，歷史性達到50米自由式A標，成為香港首名以此方式直入奧運的男將，更因100米自由式達B標得以兼戰兩項。

飛魚何甄陶 港男將首直入奧運

在美國出生長大的何甄陶，坦言出戰奧運是夢想成真，更希望延續2年前猝逝的杜敬謙傳奇，為香港締造佳績。

連同年僅18歲、今屆港隊最年輕選手的公開水域男將方胤，香港泳隊共派出9人出戰10個細項。一眾泳手將於明日出發東京，備戰周六展開的一連串賽事。

記者：蘇文軒