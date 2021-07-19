【英國升學】中國財團收購英國學校成學店 「升學界花姐」：成績未達標即勸退學 

▲ 要防範被迫入窮巷，大家就要認清學店的三大特徵。

香港的填鴨式精英制教育蔓延英國！傳統英式教育之所以較香港的優越，在於教育方式容讓學生多元發展，從遊戲、探索中進行互動及學習，培養自主學習和訓練社交能力。不過，近年有中國財團收購當地多間學校，改以商業模式辦學，為求提高學校排名，過份催谷學生的學術成績，教學理念乏善足陳，行內人統稱為「學店」。

學店的讀書氣氛有如香港的填鴨式精英制，而課外活動的參加人數極低，留意更有些學店更開宗明義，市場推廣的宣傳及定位只有一句「Achieving Academic Excellence」，首重催谷成績，長遠會造成孩子身心發展不衡。這種高壓讀書環境或許對讀書只求分數，同時背負家人萬千期望的學生未必造成影響，但對於想體驗外國教育，隔入當地群體生活的學生，就會非常失望。

更有黑心學店為追排名，一邊只吸納高分學生，另一邊廂就勸喻成績未達標的學生退學，選擇放棄學生，用這種去蕪存菁的生意手法去經營學校，恐怕會斷送學生前途誤人子弟。我在數年前就遇過一個求助個案，學生 Megan 在遞交入學申請時，被學校要求先繳交港幣 13 萬留位費，即相當於一個學期學費，待考獲 GCSE 七個「A」方會取錄。

最後，Megan 成績未達標，當時只得兩條路選擇：「撻訂定」，錢又無，位又無；或者「轉校照讀」，照樣入學但只能被安排入讀成績差的分校，他最後被迫選擇後者，學生及家長都大呼無理過份。

要防範被迫入窮巷，大家就要認清學店的三大特徵，一、以公司註冊；二、只開辦中六、七課程及只提供 A Level；三、學費一般較貴。

學店追排名，最終目的就是為了抬高身價，當學費加至一般當地家庭都未必負擔得到時，學費貴就只會吸引到一批願意大灑金錢的富豪級華人家長，這個循環就會衍生出華人學生比例過高的問題。

想象一下，當9成學生都是以廣東話或國語溝通，英語進步空間一定收窄，文化交流薄弱，對於一心想讓子女到海外留學浸鹹水的家長，應會感到極之無奈。

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