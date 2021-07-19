【無情父親】確診肺炎致10名親戚隔離大嫂險小產　被父親責怪限一星期內搬走

▲ 確診肺炎致10名親戚隔離大嫂險小產，被父親責怪限一星期內搬走。

新冠肺炎疫情在全球蔓延多時，本港亦經歷多次反彈，因傳染度高被確診患者及其密切接觸者需隔離，防止在社區傳播病菌。近日，有一名網民指，其女性朋友曾染疫，她如實向衞生署告知其行蹤及密切接觸者，結果導致10名家人親戚被送往檢疫中心隔離，更間接導致表姐被炒，大嫂險小產。康復回家後，其父親更怪責她太坦白導致親戚受影響，更要求她在一個星期內搬走。

一名網民於香港討論區以「一場疫情被屋企怪責太坦白斷六親」為題發文，分享一名已相識20多年的女性朋友早前確診患新冠肺炎，由於她確診前曾經與親戚好友用餐，她便如實將行蹤及密切接觸者告知衞生署，

連埋朋友阿爸阿哥阿嫂姑媽，一家10人當時成為密切接觸者要入住檢疫中心。

被無情父親趕出家門

然而，由於一家10人被隔離，表姐不幸被公司解僱，而正在懷孕的大嫂甚至險在隔離營小產。直到港女康復後回家，才得悉父親一直怪責她「太坦白如實報俾衞生署知見過咩人」，甚至拒絕讓她回家，要求她在一個星期內搬走。網民不禁替港女朋友感到唏噓，

真係好淒慘, 中招隨時連命都無，大難當頭真係各自飛咩？

網民狠批：做壞榜樣！

帖文引起不少網民熱議，不少人認為父親無情，更批評他不應隱瞞接觸史，有可能危害社會其他市民健康，「坦白冇錯，如果到時瀨咗嘢，到頭來都係入你朋友數」。另有人認為，父親做壞榜樣，教導子女說謊。

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責任編輯：王明芳