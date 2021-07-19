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【驚險意外】情侶扶手電梯上激情擁吻　失平衡雙雙摔下場面驚險

休閒消費 11:44 2021/07/19

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內地一對情侶在扶手電梯上熱情擁吻，疑似失平衡向後翻摔下。

熱戀中的情侶情到濃時難免會作出親密行為，但也要看場合和注意安全。近日在內地，有情侶在扶手電梯上相擁接吻，當女生靠向男友時，對方疑似失去重心，兩人雙雙向後跌，場面驚險。幸好兩人並無大礙，自行站起後離去。

一對情侶牽手上電梯。（微博影片截圖）

情侶忘我擁吻雙雙摔下電梯

綜合內媒報道，最近一段商場閉路電視片段在網上被瘋傳。據報事發在山西省太原市一個商場，由影片中所見，一對情侶走到扶手電梯上開始擁吻，期間女方靠向男友，未料對方站不穩失去重心，兩人雙雙360度向後翻摔下電梯，頭部著地。

點擊查看事發經過：

    點擊圖片放大
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    +10

幸好當時電梯上並無其他人，女方自行站起後，再扶起男友，惟男友腳步仍然腳步浮浮，需要女方扶助。片段流出後引來大批網民熱議，紛紛留言斥該對情侶不注重場合，如果電梯上有其他人，恐怕會發生「人疊人」嚴重事故，非常危險。

要是後面有人怎麼辦，做事不負責任。

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責任編輯︰王明芳

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