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【疫苗接種】梁子超：7成人接種或未能建免疫屏障　長者持續低接種率院舍及醫院或爆疫

社會 11:05 2021/07/19

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呼吸系統專科醫生梁子超。(資料圖片)

聶德權昨指9月底有望達7成人已接種首劑疫苗的目標。呼吸系統專科醫生梁子超表示，按照近日接種首劑新冠疫苗的預約人數推算，本港在9月底應達到7成接種率，但他指出疫苗對變種病毒的保護力降低，即使接種率達7成，都未必足以建立穩妥的免疫屏障，建議所有高危人士及長期病患須接種，才能有效建立屏障保護自身。

梁子超今（19日）在一個電台節目指，本港30歲至60歲在職人士超過五成已接種，但70歲以上長者只有逾10%人接種，指接種疫苗人士年齡分布不平均，將拖慢本港將來的疫苗接種速度，亦可能在院舍或醫院等高風險地方造成局部爆發。他強調，本港獲准使用的兩款新冠疫苗，已在全球廣泛使用，不應再糾纏保護力及副作用等問題，所有高危人士，包括長者及長期病患者，要盡可能接種。

梁子超補充，東京奧運選手村出現確診個案屬無何奈何之事，因為疫情在全球百多個地區爆發，即使已接種疫苗和接受檢測，但基於病毒存有潛伏期及疫苗保護率並非百分百，難免出現境內確診個案，但認為只要進行賽前檢測及限制觀眾入場等感染防控措施，相信疫情爆發風險不大。

他說，國際活動有如「大混缸」，如果沒有做好控制措施，有機會出現大型傳播或雙重感染變種病毒，亦有可能令病毒進一步變異，建議港隊出發日本前應接種新冠疫苗、進行抗原測試，到達當地後亦不宜進行高風險的活動。

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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