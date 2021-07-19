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【食不安心】港男食流心芝士西多驚見未拆包裝芝士　網民：有名你叫「留心西多士」

食用安全 11:29 2021/07/19

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港男食流心芝士西多驚見未拆包裝芝士。

食任何食物前要睇清楚！有港男日前於柴灣一間茶餐廳叫流心芝士西多士外賣，竟發現西多中的芝士，未拆膠袋包裝。

事主於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指自己於一間茶餐廳叫了一份「流心芝士西多士」外賣。但當切開西多士準備開餐時，竟發現內裏的芝士根本未拆開膠袋包裝。從相中更可見，芝士在包裝中已溶化。

網民發現芝士未拆包裝。(圖片來源：柴灣人柴灣事)

流心芝士西多士，係要我回家自己拆開包裝？？？

帖文一出馬上引起網民熱議，網民笑言該西多士是名符其實的「留心西多」，亦有人擔心炸西多士時，整片芝士連包裝炸會釋出塑化劑：

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責任編輯：羅嘉欣

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