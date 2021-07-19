【校長訪問】憑傻勁走過17年校長生涯 李求恩校長：教育是最重要教學生如何做人

▲ 賴炳華校長退而不休，準備義教中一學生英文。（陳靜儀攝）

自稱「傻校長」的李求恩紀念中學校長賴炳華，今年暑假結束17年的校長生涯，他著手準備「銀髮力量」計劃，準備召集退休的校長及老師義教中學生英文，希望能將畢生所學繼續奉獻教育界。

回顧17年的校長生涯，賴炳華校長沒有詳談自己的「豐功偉績」，他用「夠傻」來形容自己，多年來帶著一股傻勁，去做看似浪費時間的工作，目的是多想一個點子，為學生多走一步。賴校長憶述，15年剛到李求恩任職校長時，當時仍然是會考制度，巡堂時見到逾半班同學趴在桌子上睡覺。

那個老師跟我說『學生英文水平跟不上，聽不明白，睡覺不會擾亂課堂秩序！』，但我認為老師的責任是要令學生開心學習，努力讓學生不上堂睡覺，讓學生開拓視覺，對自己負責！

他解釋，老師在堂上講課，學生在堂上睡覺，「學生是對老師不禮貌的表現」。他著手解決問題，包括與老師開會商討問題，卻遇上張力，有些老師堅持不影響課堂秩序就可以，而學生也會有想法「我都睡咗3年啦，你剛做校長就搞三搞四，扮曬嘢！」

帶著一股傻勁，他堅持解決問題，從此開始密密巡堂。他巡堂有原則，第一次見到學生睡覺不叫醒，第二次見到學生睡覺也不叫醒，第三次見到學生繼續睡覺，他會走入課室叫醒學生。

我會將他帶出課室，但不是責罵，首先問他們上課的原因，然後叫他們去洗手間洗臉，清醒下頭腦再上課。

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學習待人接物的正確態度

李求恩是社區學校，入讀的學生大部分來自基層家庭。曾經在教育局任職的賴炳華，卻認為教育只做課程用途不大，尤其在日新月異的時代變遷下，知識未必永久適用。

今天學到的知識未必明天有用，但要有正面的學習態度，不要停止在舒適圈，才是最重要。

賴校長分享，中學成長跟小學成長不同，不要只著眼追求成績，而缺乏教學生怎樣去做人。社會普遍追求贏在起跑綫，但每個人發力點不同，

贏在起跑綫只適用於50米、100米的短跑，但人生是場馬拉松，教育最重要不是教學生如何在DSE中如何奪5星星，而是教懂他們如何做人。

帶著一股傻勁，他堅持在細微位置，培養學生待人接物的態度，出來社會後如何學會做人。學生中途離開課室再回去，見到學生直入課室，他堅持要學生出來課室，重新輕輕叩門，獲得老師首肯後再輕聲回到座位，

如果他們畢業後出去找工作，他懂得輕輕叩門再入去，至少都令人覺得有禮貌，態度好，至少肯給予嘗試的機會呢！很多時候進入職場工作，僱主未必會記得你有幾個A，是否first honour畢業，而是視乎你的工作熱誠，你的工作態度。

同樣的理念也適用於他多年來聘請老師，首重是老師要有教育的熱誠，真心疼愛學生，而不僅僅只當一份工作。

學生好似鋒利的牛肉刀，磨得好可以切物，用錯了可能去做其他事。

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為學生籌獎學金赴愛爾蘭留學

賴炳華校長的第三股傻勁，是籌措推行「愛．祝福」愛爾蘭升學獎學金計劃(The Irish Blessing Scholarship)，送學生到愛爾蘭留學。5年前他提出建議，很多人包括任職教師的太太也指他「傻」，但他堅持籌款去做這件事，「雖然退休後不知學校是否會繼續獎學金計劃，但我很簡單，如果我能送4個學生到外國留學，我就改變了4個學生的命運！」

今年他向全校學生發出申請獎學金的通告，令他意外的是，竟然在回條中收到兩名中一家長的捐款，金額雖少，但意義重大，令他感動不已。

這兩位家長所捐獻給我們學校的，並不是幾百元，而是一份認同，一份祝福，一種鼓勵和一個同行的承諾。

17年「黑仔」之旅

說完「傻勁」，賴炳華校長還自嘲是「黑仔華」，原因很令人感慨，是他處理得太多學生的生死問題。他不諱言，自己不時都跟老師說，要珍惜教導學生的時光，每一堂都當最後一堂去教，「可能第二日就見不到學生返學！」

他語氣沉重地表示，經濟條件愈來愈好，父母對子女有期望也設下目標，無疑令眼下的小朋友面對許多壓力，情況不僅只出現在香港，而是整個亞洲社會，

亞洲人普遍追捧名牌，買手袋要買LV，學校要讀名校，好似學琴，背後的原因可能是為了取得證書，孩子無疑間成為父母的工具。

經歷多次後，令他更加深信生命教育不是課程，應該從日常中令學生感受。李求恩的校園内有兩個魚池，魚池邊不時有白鷺伺機捕食，曾有校工提出建議要防止白鷺來襲，卻被賴炳華校長阻止，理由很簡單，「大自由的弱肉強食，正好讓學生學習保護自己，不要放棄自己！」



此外，學校6年前聘請了一名患有鼻咽癌的校工，他只能靠飲奶維持生命，曾經有教職員勸阻他，賴校長卻覺得是個好契機堅持聘請，「校工雖然患有癌症，但他很肯做，他勇於對抗癌症的人生經歷，正正向學生詮釋學懂生命究竟是甚麼。」

▲ 學校的魚池，是最好的生命教育。（陳靜儀攝）

退休義教中學生英文

退休可以享福，賴炳華選擇退而不休，他召集了退休校長、教師推動「銀髮力量」計劃，今年9月起在黃大仙區做試點，為中一學生進行英語輔導服務。他坦言，前期先行網上輔導，長遠是設計課程培訓大學生去改善中一學生的英語水平，再擴展到其他科目及其他地區，

希望身體力行，證明退休長者也可以作很多有意義的事情，並且透過長者和年輕人的互動，令年輕人更客觀地認識香港。

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記者：鄺嫻