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【學習壓力】小一開學前學校派閱讀水平報告　家長無奈：學都未返就有名次

親子 13:36 2021/07/19

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有家長在網上發文指小一入學前，收到學校派發的閱讀水平報告。

在香港讀書壓力大，有家長近日在網上發文，指小朋友即將升讀小一，學校在開學前派發閱讀水平報告，列明子女的閱讀能力等級。家長看後不禁慨嘆「學都未返就畀個名次你」。

該名家長日前在Facebook群組「家長Secrets」發文，指近日收到學校派發的報告。從相片可見，學校於6月尾為升小一學生提供閱讀能力測試，並於報告上列明學生的閱讀能力水平。

學校將學生的閱讀準確率分為3級，分別是Capable（有能力）、Averaged（平均）及Guided（需引導），亦有全級111名學生的能力分佈圖表。報告亦提供老師的評語及建議。

家長嘆：未返學就有名次

家長看後不禁慨嘆「學都未返就畀個名次你」，又問網民「而家係咪間間小學都係咁？」。有網民認為學校用意是讓家長了解小朋友的水平，「話俾家長知呢個暑假要幫小朋友加強啲咩」、「學校幾好，花時間做額外嘢，你而家唔比，到考試咪又要比較，有分別咩？」。

有網民則認為學校此舉對家長及小朋友造成壓力，「從小就把小朋友變成數據去衡量，會摧毀佢嘅學習動機」、「暗地裏話俾你知，唔努力就做最尾幾個喇」。

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責任編輯：王明芳

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