【空姐創業】早鋪後路與老友夾1萬創業網上賣衫　空姐辭職攻商界每年營業額逾百萬元

▲ Regene從前做空姐，經常過著「空中飛人」的生活，但辭職後長期留在香港，起初也十分不習慣，但後來全情投入時裝店工作，才逐漸習慣「在地」的日子。（黃建輝攝）

疫情下，航空業成為重災區，全球不少航空公司出現裁員潮甚至倒閉，部分從業員更要轉行。前國泰空姐Regene（王惠珍）早在疫情前已創業，以1萬元成本開時裝網店。網店已開業4年，每年營業額更逾500萬元，為了應付不斷增長的業務，Regene索性辭掉空姐工作專心做生意。

能在眾多的網上時裝店突圍而出，Regene說：「網店的宣傳十分重要，要勤力做live，跟客人多溝通，建立彼此的關係。」

▲ Regene一直認為做空姐不可做一世，故便決定創業開時裝店。（黃建輝攝）

未當上空姐前的Regene，曾從事時裝及銀行業，但有感辦公室工作苦悶，想趁年輕出外多見識，於是轉行做空姐。在6年半的飛行生涯中，Regene說盡是快樂的回憶，尤其當工作完畢跟同事在不同國家遊玩，十分開心。

至於在航機上，工作就相當忙碌，但她要求自己要時刻保持笑容，她解釋：「因我知道有些乘客是人生第一次坐飛機，所以要留給他們一個好印象，故此我經常提醒自己必須要善待每位乘客。」

多年來遇過不同國家的旅客，有些令她印象難忘。「我飛長途機時，會經常遇到一些年老夫婦外遊，又以英國人最多，他們十分有禮貌，也很安靜，但舉止態度卻很甜蜜，每次見到他們我都很開心。」

空姐不可做一世

空姐的工作縱使快樂，但Regene卻認為並不能視作終身職業。「由於要周圍飛，很難兼顧家庭生活，所以我覺得並非長綫工作，故我一直尋求其他方面的發展。」剛好這時候，有一位朋友開設時裝店，邀請她做模特兒拍硬照，Regene爽快答應，更開始對時裝產生興趣。

▲ 在國泰做了六年半空姐，讓她眼界大開。（被訪者提供）

Regene一位結識了十幾年的老友，見她Facebook上的model照片，忽發奇想問Regene有沒有興趣開時裝店，二人一拍即合。但由於二人沒有做生意的經驗，加上資金不足，於是決定先開網店Whybuy Online。

她說：「其實賣衫成本不高，不像開餐廳要幾十萬元甚至過百萬元。我跟Partner當時每人拿出5千元，合共1萬元成本。我們當時在本地時裝批發中心取貨，每次只會取小量貨，每一件衫要全部顏色，但每個顏色只要一件，盡量控制成本。」

網店於2017年開業，Regene形容開始時是刻苦經營。「創業起初半年最難捱，IG及Facebook並沒有follower，一切由零開始慢慢儲客，我們當時落網上廣告，又不斷推出新貨，慢慢才開始有網民留意。」

後來二人摸清發展路綫，決定主攻韓國時裝。「因價錢實惠品質又好，絕對是性價比高。」經常周圍飛的Regene便親自到韓國入貨，故貨源充足，款式又夠新，生意穩步上升，翌年更在觀塘工廈開設實體店。

▲ Regene 每天都在舖頭工作，十分忙碌。（黃建輝攝）

不過，Regene身兼兩職，忙到不得了。「我經常都是24小時來回香港及韓國，下午1、2時從觀塘舖頭出發，去到韓國大約傍晚6、7時，便從機場直接去批發中心入貨，一直做到凌晨，回酒店稍作梳洗後，會乘早上7、8點機回香港，返到觀塘舖頭大約12時至1時，真的風塵僕僕。」

放無薪假打理生意

時裝店生意已上了軌道，Regene開始思考前途的問題。「我當時計劃嘗試全程投入做生意，於是便向公司申請無薪假，從2020年1月起開始放半年假。」但這時卻碰上疫情爆發，令Regene大失預算。

「我以前一個月最少兩次去韓國入貨，但疫情飛不到，我惟有轉在online買貨，但空運抵港的貨品，卻經常出現錯色及錯款，甚至有損毁的情況，成本增加。而且當時香港人很少出街，又有很多人都work from home，在雙重打擊下，生意受到嚴重影響。」

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原以為過了兩、三個月疫情會有所好轉，一切回復正常，但疫情還似乎未見盡頭，她覺得不能坐以待斃，於是便開始採取提升生意的方法。「我們不斷做online宣傳，每逢有新貨返便會做live，大約一周一次，保持跟客人的關係。另外，由於我的Partner身形比較豐滿，是穿中碼至大碼，她會做model把衣服着上身，給不同身形的人作參考，這安排很受客人歡迎。」

經過一番努力後，生意終於有所改善，Regene更把心一橫辭去空姐一職，專心一意打理時裝店生意。

細舖搬大舖擴充

時裝店至今開業4年，每年營業額達數百萬元，最近計劃擴充生意，Regene起初曾想過開分店，但最後還是決定細舖搬大舖。「我們賣女裝服飾，約1星期轉款一次，如果款式經常轉，分店很難控制存貨，故此還是維持一間店舖。」

▲ Regene 跟另一 Partner Kathy（圖左）相識了十多年，大家一起創業默契十足。（被訪者提供）

Regene更說在疫情下，坊間的網店愈開愈多，競爭十分大。「大家現在不可以出國旅行，多了時間在香港，有些人會選擇開網店實現自己的創業夢。另外因經濟不景，不少人被裁員，於是開設成本較低的online shop做生意。」

她直言競爭劇烈下要不斷提升服務質素，才有望殺出重圍。

記者：招美寶