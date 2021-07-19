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【細菌溫床】粉紅色「小被被」珍藏17年變泥黃爛布　姪女不捨丟棄：沒有它會失眠【附醫生解說】

食用安全 12:58 2021/07/19

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粉紅色「小被被」珍藏17年變泥黃爛布。

不少人身邊都會有從小攬到大的小棉被，縱然已因年代久遠而變得破舊，但不少人仍不忍將它丟掉，甚至堅拒放入洗衣機清洗。日前台灣有網民公開其姪女的小被被，因使用了17年幾乎無清洗過，變成泥黃色，更被網民誤會，稱「第一眼看見以為是發霉蕎麥麵」！

台灣有網民於Facebook發文分享姪女的小被被相片。從相片可見，小被被已破爛得如抹地布一樣，據知該小被被原本是粉紅色，但經歷了多年沒清洗過，現已變成泥黃色。網民又指，小被被是姪女「睡覺必備物品」，更說「沒有它會失眠」，而姪女就算再破爛也沒打算換。

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網民看見相片，都感到極度震驚：

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小被被長期不洗　少女臉部濕疹反覆發作

其實長年不清洗小棉被會成為細菌溫床。皮膚科醫生蔡逸姍曾指出，觸到皮膚的布織品，會殘留口水、汗水、身體皮脂及皮屑，從而形成細菌、微生物滋生的溫床，若再接觸到皮膚，會增加濕疹或敏感，甚至細菌感染的風險。

對於很多人對「小被被」和公仔有情感上的依賴，每晚不攬著會難以入睡，蔡醫生表示理解，建議可以增加2至3條小棉被「培養感情」，輪流清洗做替換。

準備另外一條乾淨新的小被被，兩條同時使用，然後等到兩條都很喜歡後，再輪流清潔。

不過，若在睡覺時將口水流到被子上，就需增至一星期洗一次，以免成為細菌及塵蟎的溫床。

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責任編輯：羅嘉欣

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