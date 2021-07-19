【東京奧運】選手村採用「紙造床」有特殊用途　日式料理禁魚生設招牌拉麵　

▲ 各國選手陸續入住選手村，選手村的床採用了特殊設計，全部是由紙皮製作的紙板床。

奧運代表陸續進駐東京奧運選手村，因應疫情關係，選手村安排也與以往有所不同，取消傳統的代表團升旗禮，運動員就在建築物的陽台外展示國旗，令選手村出現「旗海」。有港隊代表起初擔心選手村的住宿問題，因為設計是紙造的床，但入住後覺得舒適，又稱「日本飲食」不太差。

各國選手陸續入住選手村，選手村的床採用了特殊設計，全部是由紙皮製作的紙板床。根據官方介紹紙皮的好處是移動容易，因重量輕關係運動員可按需要隨意搬動整張床，奧運結束後也可以拿去回收循環再造，十分環保。

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事實上在日本這類紙版床並不新鮮，在日本一直都有一類叫作「臨時應急紙板床」的產品，讓人們在地震或颱風發生在臨時避難所暫避時，可以讓避難的人作臨時床鋪睡覺，而當奧運過後，有關選手村的房屋就會出售。

香港羽毛球奧運代表伍家朗接受本港傳媒訪問時指出奧運村很有心思，因為木材全是從日本各個地方運來，當奧運結束後再送回各自的地方回收再用，認為整個建築物很有意思；香港羽毛球奧運代表鄧俊文坦言，最初十分擔心住宿問題，因為床是紙造的，但形容比「想像中舒服」，表示自己「第一晚已經睡得不錯。食物方面，日本安排的都不會太差。」

東京奧運選手村最多可容納1萬8千人，選手村內的餐廳每天將提供4萬8千人次的餐飲。其中部分將24小時營業，全天無休。選手村餐點項目多達700種，用餐高峰時間，餐廳內有大約2千名員工為選手服務。根據早前公布，菜單基本上分為三類，包括有西餐、日本料理和亞洲料理。亞洲料理也包括中國菜、印度菜和越南菜等。

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至於日本料理將主打平民美食。東奧營運局飲食服務部部長山根勉曾表示，招牌料理是廣受喜愛的拉麵、烏龍麵，拉麵將提供醬油、味噌不同口味。關西最具代表性的章魚燒、大阪燒也在菜單上。但可能會讓很多選手失望的是，基於食品衛生考慮，選手村不會提供生魚片等生食菜色。

有關菜單還加入日式家常菜，一名住在神奈川縣鎌倉市的家庭主婦西村陽子接獲東奧組委會聯絡，自己的菜單入選時，覺得難以置信。她入選的菜色是「運動員素麵」，主食為麵食，加上烤鮭魚、蒸雞肉、毛豆、綠花椰菜、醃梅子、山藥泥等豐富的配菜，口感清爽非常適合夏天。

西村曾受訪時表示，自己也考慮到了營養層面，帶皮的鮭魚，富含 EPA、DHA、膠原蛋白等營養，毛豆有豐富蛋白質，綠花椰也具有抗氧化功效。她笑說，這道運動員素麵裝滿了對各式各樣有益身體的食物。此外，選手村的餐廳將提供符合所有宗教限制和飲食限制的菜單。並第一次在奧運賽事提供無麩質等食物。

▲ 奧運選手村出現不同國家的旗幟。（法新社）

在東京奧運會即將於7月23日揭幕，比賽場館集中的東京都及其周邊地區將從7月19日起，開始實施大規模的交通管制，將集中所在的東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣等地區。

據日本警察廳消息，管制的對象是奧運會相關人員的運送路線，在通往東京都中心地區的首都高速公路等處，將根據交通狀況，關閉入口或限制車道。此外，在會場周邊的公路，也將以有比賽的當天為主，採取調整信號間隔時間或禁止通行等措施。

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責任編輯：伍瑋瑋