【本地展覽】港日韓居港藝術家藝術展覽　展現香港多元文化及精神【內附地址】

▲ 六位居港藝術家於7月28日至8月2日在香港視覺藝術中心展覽廳展示他們在疫情期間的創作。

六位居住香港來自於不同文化與背景的藝術家，包括陳作基、羅肇婷、彭靜君、吳淑卿、朴恩惠及藤原弘美，將於7月28日至8月2日在香港視覺藝術中心展覽廳展示他們在疫情期間的創作。展覽名為「活•彩」寓意各藝術家為自己的作品駐入色彩與生命，表達對生活的熱愛，把生命力與生命之色彩呈現給觀眾。當代藝術展覽展出港日韓三方背景的藝術創作特色，雖然背景文化各異，但是藝術家們於香港成長或居住了數十年，反映出香港的多元文化及精神，令是次展覽內容豐富。

他們以獨特的個人藝術風格及創作技巧，呈現香港充滿鮮明和生機勃勃的多元藝術文化、各人的作品無論是具像、表現主義或是抽像意念也令觀眾感受藝術家在疫情肆虐期間內心滿溢的情緒、激情和掙扎。展覽意圖以生動的色彩，豐富的想像及抽象形式帶給觀賞者一個充滿希望、熱切、樂觀和愉悅的香港人精神。

▲ 彭靜君熱愛生命及大自然，他認為人生猶如樹木的年輪，記錄了生命過程中留下的印記，她期望透過作品令觀眾反思自己生命中的點滴。（大會提供)

▲ 吳淑卿專注繪製大型肖像油畫，背後隱藏著很多故事。其作品糅合野獸派色彩與表現主義筆觸，風格獨特。（大會提供)

「活•彩」當代藝術展詳情

日期：7月28日至8月2日

時間：28/7 2pm – 9pm

29/7 – 1/8 10am – 9pm

2/8 10am – 7pm

地址：香港視覺藝術中心，香港中區堅尼地道 7A

記者：曾嘉善