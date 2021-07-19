  • 28°C
香港時間 : 2021719日 (週一) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打針獎賞】房協向出租屋邨及長者樓住戶派100元現金券　已接種者可額外獲200元現金券

社會 12:12 2021/07/19

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

房協向出租屋邨及長者樓住戶派100元現金券，已接種者可額外獲200元現金券。（經濟日報資料圖片）

房協8月1日起推「同心•又再撐起」消費推廣活動，向轄下20個出租屋邨及長者房屋的住戶、房協員工等，每人送贈一套總值100元的現金券；而下月底前接種新冠疫苗者，亦可於9月初額外獲得活動現金券，完成接種兩劑可額外獲得2套現金券，以鼓勵於健康情況適合下接種新冠疫苗，料是次活動將派發20萬套現金券。

有關現金券可於房協轄下約280間參與活動的商戶使用，持券者可於下月至9月22日到參與商戶消費時使用現金券，消費每滿10元即可使用一張現金券，每次使用數量不限。協已安排居民於7月期間領取現金券，活動詳情載於房協網頁

另外，房協更特別設計一套以「吃喝玩樂」為主題的口罩，以及由房協獎學金同學會及實習計劃的年青人親手撰寫的心意咭，隨現金券送贈居民。

房協企業傳訊總監梁綺蓮表示，去年消費推廣活動得到居民及參與商戶的正面迴響，希望今年活動可隨疫情漸趨穩定，幫助推動社區消費，讓轄下居民及商戶同時受惠。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【疫苗接種】單日接種人數6.32萬　第一針接種率達四成逾273萬人已打針
21:50 2021/07/15
【疫苗接種】單日接種人數6.32萬　第一針接種率達四成逾273萬人已打針
【疫苗接種】單日接種人數6.33萬　逾279萬人已打針
21:53 2021/07/17
【疫苗接種】單日接種人數6.33萬　逾279萬人已打針
【新冠疫苗】60歲以上已打針長者不足25%　聶德權稱積極考慮向長者開放「即日籌」
18:52 2021/07/18
【新冠疫苗】60歲以上已打針長者不足25%　聶德權稱積極考慮向長者開放「即日籌」
【打針獎賞】經民聯送出1.5萬張MCL2D電影禮券　已接種者明日上午11時可登記
今日 11:24
【打針獎賞】經民聯送出1.5萬張MCL2D電影禮券　已接種者明日上午11時可登記

你可能感興趣

【疫苗接種】單日接種人數6.32萬　第一針接種率達四成逾273萬人已打針
21:50 2021/07/15
【疫苗接種】單日接種人數6.32萬　第一針接種率達四成逾273萬人已打針
【疫苗接種】單日接種人數6.33萬　逾279萬人已打針
21:53 2021/07/17
【疫苗接種】單日接種人數6.33萬　逾279萬人已打針
【新冠疫苗】60歲以上已打針長者不足25%　聶德權稱積極考慮向長者開放「即日籌」
18:52 2021/07/18
【新冠疫苗】60歲以上已打針長者不足25%　聶德權稱積極考慮向長者開放「即日籌」
房協 疫苗 疫情 房協

最高瀏覽

【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光
10:19 2021/07/18
【命懸一線】短腸症悅悅口鼻喉大量出血　父母忍痛停強心藥把握最後陪伴時光
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【單對單】黎瑞恩揭昔日豪門生活點滴　感激梅小惠李國祥開解幫忙過難關　
13:09 2021/07/18
【單對單】黎瑞恩揭昔日豪門生活點滴　感激梅小惠李國祥開解幫忙過難關　