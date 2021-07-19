【打針獎賞】房協向出租屋邨及長者樓住戶派100元現金券　已接種者可額外獲200元現金券

▲ 房協向出租屋邨及長者樓住戶派100元現金券，已接種者可額外獲200元現金券。（經濟日報資料圖片）

房協8月1日起推「同心•又再撐起」消費推廣活動，向轄下20個出租屋邨及長者房屋的住戶、房協員工等，每人送贈一套總值100元的現金券；而下月底前接種新冠疫苗者，亦可於9月初額外獲得活動現金券，完成接種兩劑可額外獲得2套現金券，以鼓勵於健康情況適合下接種新冠疫苗，料是次活動將派發20萬套現金券。

有關現金券可於房協轄下約280間參與活動的商戶使用，持券者可於下月至9月22日到參與商戶消費時使用現金券，消費每滿10元即可使用一張現金券，每次使用數量不限。協已安排居民於7月期間領取現金券，活動詳情載於房協網頁。

另外，房協更特別設計一套以「吃喝玩樂」為主題的口罩，以及由房協獎學金同學會及實習計劃的年青人親手撰寫的心意咭，隨現金券送贈居民。

房協企業傳訊總監梁綺蓮表示，去年消費推廣活動得到居民及參與商戶的正面迴響，希望今年活動可隨疫情漸趨穩定，幫助推動社區消費，讓轄下居民及商戶同時受惠。

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責任編輯：陳正怡