【食物敏感】港童對奶過敏食純素雪糕　狂嘔出疹眼角滲血絲入急症求醫

▲ 一名港媽在網上公開有奶類過敏的女兒，在食用一款純素雪糕後出現嘔吐、出疹等過敏症狀。

食物過敏可大可小，日前一名港媽在網上投訴，指女兒有奶類過敏，在食用一款純素雪糕後出現嘔吐、出疹等過敏症狀，需前往急症室求醫。該名媽媽事後公開網上對話截圖，指自己曾詢問有沒有「無蛋無奶」的純素雪糕可推介，並獲涉事品牌創辦人留言推薦食用其產品，質疑對方有誤導成分。

據Facebook群組「香港雪糕關注組」，一名女網民日前發帖指，對奶類過敏的女兒早前食用一款純素雪糕，大概進食了4分1杯，相隔半小時後就嚴重嘔吐，全身出疹，眼角甚至滲出血絲。

事主公開了一系列相片，從產品包裝可見杯身正面寫有「ANIMAL-FREE DAIRY」，而杯身後面另外印有「Allergy Alert: Contains Milk Allergen (non-animal whey protein)」，質疑產品標示不清。

而事主又分享了數張對話截圖，顯示她曾發帖詢問網友，有沒有「無蛋無奶」的純素雪糕可推介，獲品牌創辦人留言推薦可食用其產品。事主表示，如果不是獲推介該款產品無奶，一定會仔細檢驗產品成分，直言自己「信錯人」。

事件引起不少網民留言關心，點撃下圖即睇：

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不少網民關心事主女兒的情形，她回應稱當晚已將女兒送往急症室，再到眼科看診，服藥兩天後已穩定情形，之後也要再到眼科醫院覆診。她指女兒表現驚恐，而她就害怕女兒以後見到雪糕，都會留下陰影。

品牌創辦人隨後亦有在帖文留言，對造成誤會致歉，並表示事件涉及兩款不同的雪糕，指事主購入該款雪糕，在包裝上表明「ANIMAL-FREE DAIRY」，即是無動物性乳製品，故含有奶的成份。而另一款雪糕才是無動物、無奶成份的植物奶雪糕，適合素食人士或對奶敏感人士食用，並表示希望與事主直接了解事件，以及避免同類事情發生。

然而，創辦人的回覆未獲部分網民接納，事主就指對方當初向她推介雪糕時，有講明產品名稱，故質疑對方的回應。

【常見致敏食物+急救法一覽】

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食物過敏嚴重可致休克死亡

根據本港食物安全中心，食物敏感是指正常無害的食物進入身體後，身體的免疫系統把食物中的一些物質當成入侵的病原，繼而產生抗體及引發免疫反應。

較常見引起幼兒食物敏感的食物包括：牛奶、蛋、魚、甲殼類海產、果仁、花生、小麥、黃豆及某些食物添加劑。食物過敏必須經過病歷、臨床檢查、敏原測試及確定食物引起過敏症狀後才能確認。

香港過敏協會顧問、兒科專科醫生莊俊賢就曾指出，食物過敏患者一旦接觸敏感食物，可引致出疹、面部及舌部腫張、呼吸困難、頭暈和血壓降低。若情況嚴重，更可導致過敏性休克，甚至死亡。

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責任編輯︰羅嘉欣