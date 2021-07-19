【暴動判囚】涉攜索帶波子等物品　設計師暴動等罪成囚3年9個月

▲ 涉攜索帶波子等物品，設計師暴動等罪成囚3年9個月。（經濟日報資料圖片）

2019年11月理工大學衝突中，1名產品設計師於紅磡蕪湖街被捕，被搜出生理鹽水、索帶及波子等物品，他經審訊後被裁定暴動罪及管有適合作非法用途工具罪罪成，今（19日）於區域法院被判入獄共3年9個月。法官斥被告攜有波子及索帶顯然是要阻礙警員前進。

法官判刑時指，本案暴動事件不是突然發生，參與人數約100人，並非小數目，期間有人用強光照射警方。辯方指無證據指被告曾作暴力行為，但上訴案例指暴動罪判刑時不只考慮被告個人行為，還需考慮整體環境。

法官又指現場有鐵欄及路牌等被索帶綁起作路障，道路上亦有磚頭及波子阻礙警方前進，顯然被告雷爍鏗（31歲）攜有上述物品是阻礙警員前進。

法官就暴動罪以4年作判刑起點，但被告開審前已承認大部分案情，獲減刑3個月，另就管有適合作非法用途工具罪判3個月監禁，兩罪同期執行。

法官早前裁決時不接納被告自辯指，被搜出的波子只是供其貓兒玩耍，索帶則是用作將鐵網繫在窗花以保護貓兒，法官批評說法牽強。

從錄影片段所見，被告身處在示威者之中甚或是在較前方，他在被捕時亦帶備及穿戴防禦裝備，他顯然知悉及參與了該暴動。

被告於審訊間曾自辯稱，他是理大的舊生，案發當晚得知校長等人會到理大，故認為衝突有望於當晚化解，他因此希望到場見證。他到達蕪湖街時，突然聽到槍聲，手機被群眾撞跌，被告看見警方，隨即逃跑及被捕。

被告面對的暴動及管有適合作非法用途工具兩罪指，被告於2019年11月18日，在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。

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記者：陳卓欣