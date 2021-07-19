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【超市大搜查】部份電動牙刷清潔力不如普通牙刷　檢測25款電動牙刷僅3款清潔力達5*【附完整檢測結果】

食用安全 15:36 2021/07/19

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檢測25款電動牙刷，揭部份電動牙刷清潔力不如普通牙刷。

中國消費者協會檢測25款國內外品牌電動牙刷，當中包括不少知名品牌如：Oral-B、Philips、Panasonic、米家等，價錢為60至1000元人民幣不等。

協會測試清潔效果時，會將蔬菜泥塗抹於牙齒模具上，再用電動牙刷清潔。然後對牙模上每顆牙齒殘留的菜漬面積進行評分。

結果發現，產品的清潔力差異較大，只有3款產品達5*評級，共16款樣本清潔效果相對較好，並以旋轉刷頭的樣本清潔效果較佳。另外有4款樣本清潔效果較差，僅獲2*評級。

清潔力4*或以上電動牙刷

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清潔力3*或以下電動牙刷

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噪音

噪音方面，25款電動牙刷噪音存較大差異。其中有4款產品噪音大於50分貝，再加上高頻振動，讓使用者感覺噪音較大。另有14款產品小於40分貝，相當於小聲交談的聲音，較易令人接受。

電池

電池性能亦差異甚遠，23款標註了充電時間的電動牙刷中，有2款樣本實際充電時間超過了聲稱的最大時間。而所有電動牙刷中，實際充電時間最短為1.4小時，最長為29.5小時。

協會又進行放電測試，放電時間越長，說明電池工作時間越長。結果有5款放電時間大於8個小時，7款放電時間在3至8小時間。測得最長放電時間為21.7個小時，最短放電時間為0.7個小時，相差懸殊。

建議

協會建議，選購時，可留意電動牙刷振動頻率，一般振動頻率越大，清潔效果越好。但是，相對其噪音及在手中的震感會較強烈。目前電動牙刷標稱的振動多為聲波級別，頻率在每分鐘20000到40000次左右。

如果使用者牙齒較敏感，可選用刷毛較軟的刷頭，減少對牙齒及牙齦的損傷。盡量選擇可提供多種模式的電動牙刷。

起初使用時，不宜使用強力模式，應從柔和模式開始使用，使牙齒有一段適應期。選購的刷頭不宜過大，要充分考慮使用者的口腔大小，如果刷頭過大，就難以在口腔內靈活運動，無法對牙齒的不同位置進行全面清潔。

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責任編輯：羅嘉欣

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