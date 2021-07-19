【打風消息】澳門指明晨「查帕卡」最接近當地　改掛八號風球機會中等至較高

▲ 澳門下午改發三號風球可能性高，風暴潮或令低窪地區現輕微水浸。（資料圖片）

澳門氣象局今（19日）下午2時30分改發三號風球，至於周二(20日)凌晨至早上改掛八號風球，機會則中等至較高。

本港天文台指，熱帶氣旋「查帕卡」在香港約800公里內，可能影響本港，在今日下午較後時間至明早考慮是否改發三號強風信號。詳情即看【下一頁】

受熱帶風暴「查帕卡」影響，澳門氣象局下午5時35分指，當地間中有大驟雨，風力達6級強風及間中有強烈陣風。目前預料「查帕卡」未來24小時以偏北方向移動，20日凌晨至早上最接近澳門，並於西南約100公里範圍掠過，大致趨向上下川島至陽江一帶。由於「查帕卡」中午已有明顯增強現象，且有機會在晚間進一步增強為強烈熱帶風暴，因此明日發出八號風球的可能性增加，當局正密切監察其發展，呼籲市民及早準備防風措施及留意最新風暴消息。

另一方面，由於「查帕卡」較預期增強且向偏北路徑移動，預料20日早上將對內港低窪地區造成水浸，當局已發出藍色風暴潮警告，最高水浸高度約0.5米，請低窪地區活動的市民留意。

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記者：陳麗娜