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【打風消息】澳門改發三號風球　明晨改掛八號風球機會低至中等

社會 13:13 2021/07/19

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澳門下午改發三號風球可能性高，風暴潮或令低窪地區現輕微水浸。（資料圖片）

澳門氣象局今（19日）表示，當地下午2時至5時改發三號風球可能性較高，至於周二(20日)凌晨至早上改掛八號風球，機會則較低至中等。

本港天文台指，熱帶氣旋「查帕卡」在香港約800公里內，可能影響本港，在今日下午較後時間至明早考慮是否改發三號強風信號。詳情即看【下一頁】

熱帶風暴「查帕卡」環流較小，預料未來24小時將進一步以偏北方向移動，20日凌晨至早上最接近澳門，於當地西南約100公里範圍掠過。受相關環流影響，本澳今晚至明日凌晨風力將達6級強風及有大驟雨，請市民留意。若「查帕卡」進一步增強及接近澳門，明日發出八號風球的可能性不能排除，本局正密切監察其發展。

另一方面，由於「查帕卡」較預期增強且向偏北路徑移動，雖然20日非天文大潮，但其所引起的風暴潮仍可能造成內港部份低窪地區出現輕微水浸，今日下午將考慮發出藍色風暴潮警告。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：陳麗娜

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