  • 25°C
香港時間 : 2021720日 (週二) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭關係】21歲得知姊姊竟然是生母　男生：關係比以前親密十倍

親子 14:16 2021/07/20

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

美國一名男子分享姊姊原來是親生母親的故事。

每個家庭都可能有著不可告人的秘密。美國紐約一名男子日前在網上分享自己的身世，指從小與母親和姊姊同住，沒想到在21歲時發現，姊姊才是自己的親生母親。雖然消息令他感到十分驚訝，但他表示與母親的關係比以前更加親密。

Sham日前在社交平台分享自己的身世。（影片截圖）

21歲發現姊姊是親母

據英國《鏡報》報道，來自美國紐約的Sham Griffs，日前在社交平台TikTok分享自己的故事。他指自己從小便覺得與姊姊的關係，較一般姊弟親密。他們會好像一般小朋友打架、吵架，不過同時形影不離，互相支持著對方。

直至Sham 21歲，才得知姊姊原來是自己的親生母親。他解釋，母親在未成年時懷孕，由於是她第一個孩子，所以當時並不希望墮胎。於是祖母和母親達成協議，在Sham 18歲前祖母會把他當成兒子撫養，而親母則以姊姊的身份陪伴他成長。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

關係比以前更好

Sham坦言，從小已經感到與「姊姊」之間有種特別的連結，

她總是給我一種媽媽的感覺，就像姐姐該有的樣子，但是另一個層次。雖然我覺得她們有些事情沒有告訴我，不過我從來都沒有過問，因為我在一個非常有愛的家庭中長大。

雖然祖母和母親比計劃遲了數年才向Sham坦白，但他表示能夠理解。儘管消息令Sham感到震驚，但他直言甚麼都沒有改變，他與母親的關係更比以前親密十倍。

同場加映：開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【未婚懷孕】22歲女大學生意外懷孕　男友反對休學一年養胎：返學同大肚有咩關係
12:30 2021/05/17
【未婚懷孕】22歲女大學生意外懷孕　男友反對休學一年養胎：返學同大肚有咩關係
【狠母棄嬰】22歲年輕媽媽未婚懷孕廁所產子　疑誕下死胎家人不知情當垃圾丟掉
16:36 2021/04/13
【狠母棄嬰】22歲年輕媽媽未婚懷孕廁所產子　疑誕下死胎家人不知情當垃圾丟掉
【年輕媽媽】16歲未婚懷孕飽受批評堅持誕女　日少女媽媽與18歲丈夫抱B影畢業相
11:07 2021/04/13
【年輕媽媽】16歲未婚懷孕飽受批評堅持誕女　日少女媽媽與18歲丈夫抱B影畢業相

你可能感興趣

【未婚懷孕】22歲女大學生意外懷孕　男友反對休學一年養胎：返學同大肚有咩關係
12:30 2021/05/17
【未婚懷孕】22歲女大學生意外懷孕　男友反對休學一年養胎：返學同大肚有咩關係
【狠母棄嬰】22歲年輕媽媽未婚懷孕廁所產子　疑誕下死胎家人不知情當垃圾丟掉
16:36 2021/04/13
【狠母棄嬰】22歲年輕媽媽未婚懷孕廁所產子　疑誕下死胎家人不知情當垃圾丟掉
【年輕媽媽】16歲未婚懷孕飽受批評堅持誕女　日少女媽媽與18歲丈夫抱B影畢業相
11:07 2021/04/13
【年輕媽媽】16歲未婚懷孕飽受批評堅持誕女　日少女媽媽與18歲丈夫抱B影畢業相
家庭關係 單親家庭 懷孕 抖音 社交平台 紐約 美國

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
今日 13:21
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】