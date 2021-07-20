【家庭關係】21歲得知姊姊竟然是生母　男生：關係比以前親密十倍

▲ 美國一名男子分享姊姊原來是親生母親的故事。

每個家庭都可能有著不可告人的秘密。美國紐約一名男子日前在網上分享自己的身世，指從小與母親和姊姊同住，沒想到在21歲時發現，姊姊才是自己的親生母親。雖然消息令他感到十分驚訝，但他表示與母親的關係比以前更加親密。

▲ Sham日前在社交平台分享自己的身世。（影片截圖）

21歲發現姊姊是親母

據英國《鏡報》報道，來自美國紐約的Sham Griffs，日前在社交平台TikTok分享自己的故事。他指自己從小便覺得與姊姊的關係，較一般姊弟親密。他們會好像一般小朋友打架、吵架，不過同時形影不離，互相支持著對方。

直至Sham 21歲，才得知姊姊原來是自己的親生母親。他解釋，母親在未成年時懷孕，由於是她第一個孩子，所以當時並不希望墮胎。於是祖母和母親達成協議，在Sham 18歲前祖母會把他當成兒子撫養，而親母則以姊姊的身份陪伴他成長。

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關係比以前更好

Sham坦言，從小已經感到與「姊姊」之間有種特別的連結，

她總是給我一種媽媽的感覺，就像姐姐該有的樣子，但是另一個層次。雖然我覺得她們有些事情沒有告訴我，不過我從來都沒有過問，因為我在一個非常有愛的家庭中長大。

雖然祖母和母親比計劃遲了數年才向Sham坦白，但他表示能夠理解。儘管消息令Sham感到震驚，但他直言甚麼都沒有改變，他與母親的關係更比以前親密十倍。

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責任編輯：王明芳