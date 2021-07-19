【睡眠窒息症】兒童扯鼻鼾或患睡眠窒息症　中大研究：長大患高血壓風險增1.5倍

▲ 中大研究發現阻塞性睡眠窒息症兒童患者，在成年後患高血壓風險增加。

小朋友患上阻塞性睡眠窒息症或會增加成年後患有高血壓的風險因素。中大醫學院一項研究發現，患有阻塞性睡眠窒息症，而病情達中度至嚴重程度的兒童，在成年後患高血壓的風險是正常人的2.5倍，長遠增加他們患上心血管疾病及中風的風險。

香港有約 5%學齡兒童罹患有阻塞性睡眠窒息症，即患者的上呼吸道因為睡眠期間受阻，出現呼吸短暫停頓或半窒息情況。中大醫學院兒科學系系主任李民瞻指出，兒童患者普遍因扁桃腺和腺樣體脹大而導致呼吸道受阻，而阻塞性睡眠窒息症的徵狀包括：

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為了解兒童阻塞性睡眠窒息症對長大後的血壓影響，中大醫學院研究團隊早在2003至2005年間，進行一項有關流行病學研究，在約6400名完成問卷的兒童中，抽取年齡介乎6至13歲的619人作睡眠測試及24小時動態血壓測量，結果發現有266人患上輕度至嚴重睡眠窒息症。

其後，團隊再為約243名相關人士進行10年隨訪，為其進行「夜間多導睡眠電圖檢查」及 24小時血壓監測，其年齡介於16至25歲。結果發現有96人有輕度至嚴重睡眠窒息症；另發現在兒童時期，病情已達至中等至嚴重程度的患者，在成年後的晚間收縮血壓高出6.5mmHg，夜間血壓下降僅低約4%；在成年後患有高血壓的風險亦是常人的約2.5倍。

李民瞻表示，睡眠期間血壓會比清醒時低10%至15%，如少於10%即代表是不正常；另一般來說如晚間收縮壓高於3度已有問題，會增加中風及患有心臟病的風險。

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中大醫學院兒科學系臨床專業顧問陳晶晶表示，研究證實患有阻塞性睡眠窒息症的小朋友，在長大後會有較高的血壓；如病情達至中等至嚴重程度，其日後患上高血壓的風險更是一般人的2.5倍，長遠會增加他們患上心腦血管疾病的機會。為了解睡眠窒息症對有關人士健康的長期影響，研究團隊將會為他們再進行18至20年的跟進。

李民瞻指出，由於阻塞性睡眠窒息症的病徵不罕見，不少家長都會較易忽略有關問題，提醒家長如發現小朋友一周有多於3次有類似病徵，有8成機會是已經患病；鼻敏感患者則要留意，是因鼻敏感而致的呼吸困難或患上睡眠窒息症，建議有關人士應盡快求醫，及早得到治療。

在治療及預防方面，中大醫學院兒科學系研究助理教授歐俊廷則表示，如果患者是因為扁桃腺和腺樣體脹大而導致呼吸道受阻，可以靠手術作治療，惟如是肥胖則需要控制飲食及體重，或以呼吸機協助，建議小朋友要有健康的飲食習慣，多做運動。

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

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記者：郭詩詩