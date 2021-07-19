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【入境條例】新修訂入境條例下月生效　改善免遣返聲請安排

社會 13:29 2021/07/19

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新修訂入境條例下月生效，改善免遣返聲請安排。（經濟日報資料圖片）

《2021年入境（修訂）條例》將於8月1日起生效，於新修訂下聲請人要按入境處要求出席會面，如聲請人缺席會面，入境處仍可就相關聲請作出決定；同時如需上訴，可將通知期縮短至少於28日等。另外，修例亦賦權保安局局長可制訂規例，落實「預先通報旅客資料」系統。

有關修訂條例將於下月生效，進一步改善免遣返聲請的安排，包括提高入境處的審核效率和防止拖延手段、改善酷刑聲請上訴委員會的程序和職能、加強在源頭堵截、執法、遣送和羈留聲請人等。

當中包括聲請人要按入境處要求出席會面，如缺席，入境處仍可就相關聲請作出決定；而在審核會面中，入境處會按需要安排即時傳譯服務，但在個別情況下，如入境處合理地認為聲請人可理解某種語文，可指示聲請人以該語文溝通。 

條例又指，如聲請人就具爭議的身體或精神狀況，沒有同意檢驗、接受檢驗或披露整份醫學報告，入境處可不考慮有關的身體或精神狀況。而上訴方面，如需進行口頭聆訊，於上訴委員會認為適當情況下，可將通知期縮短至少於28日，但不得少於7日，以防止個別聲請人企圖拖延有關程序的手段，程序符合法庭定下的「高度公平標準」法律要求。 

另外，條例並賦權保安局局長可制訂規例，落實「預先通報旅客資料」系統；當局解釋「預先通報旅客資料」會益立法會審議並通過附屬法例，及批准撥款建立所需系統後才正式落實，不會在現階段生效。

政府正根據國際民用航空組織建議的標準，並參考外國做法，研究香港系統的整體運作安排，然後制訂有關附屬法例，政府會適時就附例及系統安排諮詢立法會。

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責任編輯：陳正怡

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