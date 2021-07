【聲夢傳奇】炎明熹鍾柔美姚焯菲爭冠軍　何晉樂冼靖峰迎戰

▲ 《聲夢傳奇》總決賽。

《聲夢傳奇》於今晚(7月19日)舉行總決賽,最後五強炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、何晉樂(Rock)、冼靖峰(Archie)爭奪冠軍。

決賽繼續由森美擔任節目主持,Gigi、Chantel、Archie、Rock、Yumi五強學員在今晚爭奪:「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項。

決賽分成兩個回合,首回合五位學員各自演唱一首歌曲,由二十五位專業音樂評審按燈評分,綜合評審評分及觀眾投票,總評分最高之兩位學員將晉級第二回合。

在第二回合,兩強輪流獨唱,並由評審即場按燈評分,當中得到評審最高分數的學員將奪得「《聲夢傳奇》專業評選大獎」。

另外,五強之中在全球網絡投票活動中取得最高觀眾票數的一位學員,將獲「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。

至於決賽的最高殊榮,在最後兩強學員之中,綜合評審評分及觀眾投票,總評分最高的一位學員便可奪得全場總冠軍,成為「《聲夢傳奇》傳奇新星」。

▲ 炎明熹獲3料冠軍。

【22:10】炎明熹大比數獲3料冠軍,包括「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及「傳奇新星」。Gigi台上感觸道:「想多謝幫過我的人,包括隊友、老師,以及姑丈、父母,我得咗啦,一直沒想過,我只想回去探父母、爺爺、婆婆,我好想即刻找他們!」

【21:56】至於Gigi選唱《Bad Romance》迎戰。

【21:53】晉級的Chantel在第二回合以《Chotto》作賽。

【21:55】 根據第一回合評分及觀眾評分,Chantel和Gigi進入最後二強。

【21:50】每人30秒自白。Yumi好想多謝父母和幕後老師,已很滿足。Archie指自己沒有放棄。Chantel沒想過比賽可以行到此,學識好多,都已賺了;Rock指在舞台一步步成歌手,希望可以行下去。Gigi稱試過不同滋味,不再一個人,以後會努力加油。

▲ Gigi唱《領悟》。

【21:40】炎明熹選唱《領悟》。七情上面演繹感動了Gin Lee。舒文指技術上已沒問題,此曲極難唱,卻不是她最好表現,有少許走音,但李志剛卻大讚。而炎明熹聽評語後眼有淚光。最後她獲得17盞綠燈。

▲ Rock挑戰《衝口而出》。

【21:36】今晚第一回合最後出場學員為炎明熹,她選唱《領悟》。

【21:28】何晉樂演唱高難度的《衝口而出》。可是表現明顯失準,被評審陳奐仁狠批選錯歌,結果只得4盞綠燈。

▲ Chantel唱《愛很簡單》。

【21:15】第三位出場學員是「國民初戀」Chantel,她以《愛很簡單》參賽。導師JW讚她得人歡心,但評審伍樂城指Chantel前段未夠突出,後段才漸佳,Chantel最後得16盞綠燈。

▲ Archie自彈自唱。

【21:01】冼靖峰為第二位出場學員,選唱《我懷念的》作賽。導師泳兒對其表演大讚及有星味,結果獲19盞綠燈。

▲ Yumi演唱《第四晚心情》。

【20:55】Yumi為今晚首位出場演出學員,她選唱《第四晚心情》迎戰。評審蘇永康、Sunny Wong異口同聲表示Yumi選對歌曲,突顯本身唱跳優點。結果她在25位評審當中,取得17盞綠燈。

【20:40】莫文蔚率任嘉賓,率先登場獻唱《The way you make me feel》。

【20:20】絲粉及學員親友陸續入場支持,當中以Gigi、Chantel的粉絲明顯較多。

記者:游艾維

