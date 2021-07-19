  • 27°C
香港時間 : 2021719日 (週一) 21:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】炎明熹鍾柔美姚焯菲爭冠軍　何晉樂洗靖峰迎戰

娛樂 20:44 2021/07/19

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《聲夢傳奇》總決賽。

《聲夢傳奇》於今晚（7月19日）舉行總決賽，最後五強炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）爭奪冠軍。

決賽繼續由森美擔任節目主持，Gigi、Chantel、Archie、Rock、Yumi五強學員在今晚爭奪：「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項。

決賽分成兩個回合，首回合五位學員各自演唱一首歌曲，由二十五位專業音樂評審按燈評分，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高之兩位學員將晉級第二回合。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在第二回合，兩強輪流獨唱，並由評審即場按燈評分，當中得到評審最高分數的學員將奪得「《聲夢傳奇》專業評選大獎」。

另外，五強之中在全球網絡投票活動中取得最高觀眾票數的一位學員，將獲「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。

至於決賽的最高殊榮，在最後兩強學員之中，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高的一位學員便可奪得全場總冠軍，成為「《聲夢傳奇》傳奇新星」。

爭奪總冠軍

【20：55】Yumi為今晚首位出場演出學員，她選唱《第四晚心情》迎戰。

（影片截圖）

【20：40】莫文蔚率任嘉賓，率先登場獻唱《The way you make me feel》。

【20：20】絲粉及學員親友陸續入場支持，當中以Gigi、Chantel的粉絲明顯較多。

五位學員開場獻唱。

記者：游艾維

同場加映：Chantel+Yumi專訪

相關文章

【聲夢傳奇】鍾柔美姚焯菲結成好友　Yumi曾表示要與Chantel絕交？【有片】
18:43 2021/07/15
【聲夢傳奇】鍾柔美姚焯菲結成好友　Yumi曾表示要與Chantel絕交？【有片】
【聲夢傳奇】何晉樂冼靖峰唱出夢想　Rock+Archie理想與現實兩兼顧
17:32 2021/07/13
【聲夢傳奇】何晉樂冼靖峰唱出夢想　Rock+Archie理想與現實兩兼顧
【聲夢傳奇】 姚焯菲《奪金》MV出鏡少惹粉絲不值　TVB順應民意推Chantel+JW版本【有片】
12:52 2021/07/15
【聲夢傳奇】 姚焯菲《奪金》MV出鏡少惹粉絲不值　TVB順應民意推Chantel+JW版本【有片】

你可能感興趣

【聲夢傳奇】鍾柔美姚焯菲結成好友　Yumi曾表示要與Chantel絕交？【有片】
18:43 2021/07/15
【聲夢傳奇】鍾柔美姚焯菲結成好友　Yumi曾表示要與Chantel絕交？【有片】
【聲夢傳奇】何晉樂冼靖峰唱出夢想　Rock+Archie理想與現實兩兼顧
17:32 2021/07/13
【聲夢傳奇】何晉樂冼靖峰唱出夢想　Rock+Archie理想與現實兩兼顧
【聲夢傳奇】 姚焯菲《奪金》MV出鏡少惹粉絲不值　TVB順應民意推Chantel+JW版本【有片】
12:52 2021/07/15
【聲夢傳奇】 姚焯菲《奪金》MV出鏡少惹粉絲不值　TVB順應民意推Chantel+JW版本【有片】
炎明熹 姚焯菲 鍾柔美 何晉樂 冼靖峰 娛樂人物職業 聲夢傳奇 歌手 音樂節目 綜藝節目

最高瀏覽

【企業盈喜】重慶鋼鐵（01053）料中期純利增21倍
08:30 2021/07/15
【企業盈喜】重慶鋼鐵（01053）料中期純利增21倍
仲量聯行樓價預測跌轉升 全年漲10%
2021/07/15
仲量聯行樓價預測跌轉升 全年漲10%
【美團配股】美團股價回吐2%　騰訊完成認購31億元美團股份、帳面已錄賺
11:14 2021/07/14
【美團配股】美團股價回吐2%　騰訊完成認購31億元美團股份、帳面已錄賺