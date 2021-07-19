【聲夢傳奇】炎明熹鍾柔美姚焯菲爭冠軍　何晉樂洗靖峰迎戰

▲ 《聲夢傳奇》總決賽。

《聲夢傳奇》於今晚（7月19日）舉行總決賽，最後五強炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）爭奪冠軍。

決賽繼續由森美擔任節目主持，Gigi、Chantel、Archie、Rock、Yumi五強學員在今晚爭奪：「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項。

決賽分成兩個回合，首回合五位學員各自演唱一首歌曲，由二十五位專業音樂評審按燈評分，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高之兩位學員將晉級第二回合。

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在第二回合，兩強輪流獨唱，並由評審即場按燈評分，當中得到評審最高分數的學員將奪得「《聲夢傳奇》專業評選大獎」。

另外，五強之中在全球網絡投票活動中取得最高觀眾票數的一位學員，將獲「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。

至於決賽的最高殊榮，在最後兩強學員之中，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高的一位學員便可奪得全場總冠軍，成為「《聲夢傳奇》傳奇新星」。

爭奪總冠軍

【20：55】Yumi為今晚首位出場演出學員，她選唱《第四晚心情》迎戰。

▲ （影片截圖）

【20：40】莫文蔚率任嘉賓，率先登場獻唱《The way you make me feel》。

【20：20】絲粉及學員親友陸續入場支持，當中以Gigi、Chantel的粉絲明顯較多。

▲ 五位學員開場獻唱。

記者：游艾維

同場加映：Chantel+Yumi專訪