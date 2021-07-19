【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大

▲ MIRROR成員呂爵安（Edan）讀可風中學時期已經非常出眾。

男團組合MIRROR成員呂爵安（Edan）在ViuTV熱播BL劇《大叔的愛》飾演主角田一雄，人氣再度急升，其Band 1母校可風中學（嗇色園主辦）趁著DSE放榜，近日在報章介紹學校，希望吸引家長選校。

現年24歲的Edan是2015年可風中學的畢業生，他一直沒有遺忘母校，不時在IG重溫自己學生生涯的照片，去年DSE放榜他曾以中二時奪得「最佳男模獎」的舊照為考生打氣，又分享小六時的浮誇朗誦影片，並自嘲「浮誇係由細培養」，網民紛紛大讚小安得意好笑。

▲ Edan因BL劇《大叔的愛》人氣急升，連帶母校登報都受到關注。（IG圖片）

中學歌唱比賽自彈自唱奪冠

Edan在中學時期，已由「朗誦肥仔」長高成美少年，並充滿藝術天份，擅長鋼琴及小提琴，兩種樂器皆考獲8級。從Edan分享過的相片中，見到他是校內活躍分子，積極參與課外活動，且人緣極佳。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他曾參加過校內歌唱比賽自彈自唱奪得冠軍，畢業後獲邀返回母校擔任歌唱比賽評判；中三時他亦參加過才藝比賽獲得「最佳演員獎」，陸運會也曾奪過獎牌，他更是跆拳道黑帶，可見他文武雙全。

▲ 妹妹同樣就讀可風中學。（IG圖片）

大學跳舞隊員 後悔揀錯科

學業方面，Edan讀書成績不俗，當年為應付DSE非常勤力，曾連續3個月每天在自修室溫習，最終在DSE考獲25分好成績入讀香港大學工商管理學（資訊系統）。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

Edan當年選擇此科是聽從了老師意見，認同IT行業是未來大趨勢，可是他入讀後才發覺揀錯科，因為他從沒修讀過資訊科技課，電腦資訊方面亦不算在行，故讀得頗吃力，於首個學期的編程考試不及格，自覺最終如期畢業可算是奇蹟。若他可以重新選科，會選擇讀社工。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

大學時期他依然活躍校園，是dance team的中堅分子，並有跟隨老師學跳舞，而當時他的舞蹈老師正是ERROR成員肥仔（梁業）。2018年他在讀書期間參加《全民造星》並取得第8名，最後成為MIRROR其中一員，事業發光發亮。

▲ Edan、父母及妹妹。（IG圖片）

Band 1可風中學DSE成績佳

位於荃灣的可風中學（嗇色園主辦）是Band 1英文中學，創校於1974年，屬資助學校免學費。該校除著重兩文三語和數學訓練之外，也鼓勵學生投入體藝及課外活動，並培養端正品格及領導才能。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

可風歷年在DSE的成績均超越全港平均數，去年有93.4%學生考獲「33222」成績，符合入讀大學最低門檻，遠超全港平均的42.1%；而且高達95%考生經聯招獲派學位，成績非常理想。

▲ 位於荃灣的可風中學是Band 1英中。（中學概覽圖片）

同場加映︰Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬 教主盧瀚霆感激神徒愛護

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰林綺玲