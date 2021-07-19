【惡頂老爺】新抱放棄自然生產緊急剖腹誕女　遭老爺嫌懶：你不想用力推小孩出來

▲ 外國一名新抱在進行緊急剖腹誕女後，遭老爺嫌懶。

不是每位媽媽都能夠自然分娩，外國一位媽媽早前進行緊急剖腹手術，成功誕下女兒。老爺前來探望她與BB時，卻嫌棄新抱「懶惰」，認為她不想用力推小孩出來，才會選擇剖腹生產。

該名媽媽於7日投稿至《Kidspot》專欄，分享誕下大女的經歷。她指當時經歷長時間分娩過程及剖腹手術後，感到筋疲力盡，躺在床上休息。老爺Frank（化名）前來探望，看到在孫女後面露微笑。然而，當他望向新抱時，卻以開玩笑的口吻說「你太懶了，不想用力推了嗎？」。

老爺思想守舊

新抱指老爺雖然不是嚴厲斥責她，但從他眼神中看出一絲認真，自己因而感到不快。她又指老爺一向思想保守，前來家中探訪時，會阻止丈夫幫忙照顧3名小朋友，包括換尿片、餵奶及洗澡等等，認為那些是「女人的職責」。

老爺經常斥責小朋友，會說『男孩子不可以哭』、『手肘不要放在桌面上』等，又會叫女孩去做家務，男孩則可以游手好閒。

新抱坦言老爺在家中不受歡迎，孩子都抗拒和他接觸，「他們不想去爺爺家，參與家庭聚會時，不會跟他對話」。她和丈夫曾向老爺反映問題，可是老爺十分固執，不願改善，堅持以嚴厲管教的方式對待孫仔、孫女，令她感到無奈。

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責任編輯：王明芳