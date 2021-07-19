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【MIRROR星蹤】鏡粉為Frankie設燈箱+流動車應援慶生　與皮寶寶齊找陳瑞輝蹤影

娛樂 16:20 2021/07/19

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「皮寶寶」為「皮皮」陳瑞輝（Frankie）準備了一系列生日應援。

每逢MIRROR有成員生日，那段時期都會有一班鏡粉為偶像舉行一系列慶祝活動，7月壽星除了有MIRROR成員邱傲然（Tiger）和「教主」盧瀚霆（Anson Lo）外，還有「皮皮」陳瑞輝（Frankie）。

將於7月29日生日的Frankie準備迎接33歲，一眾「皮寶寶」為他舉行生日嘉年華、流動廣告車及多個燈箱應援。

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Frankie的Fans Club將於7月24及25日舉行「Little Moments, Big Memories: Frankie Birthday Carnival 2021」，讓一眾已加入Fans Club的皮寶寶報名參加，屆時皮寶寶可購買新一批生日限定應援物及與多個「皮皮」合照留念，由於生日嘉年華反應熱烈，早已截止報名。

為慶祝Frankie生日，一眾皮寶寶已準備了4個幕牆燈箱及20個巴士站燈箱，讓大家可隨處找到Frankie的蹤影。

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幕牆燈箱

地點：尖沙咀加拿分道53號 LED Wall
時間：早上八時至晚上十一時（約每6分鐘播一次）
日期：7月24日至7月30日

地點：長沙灣廣場
時間：早上八時至晚上十時（約每4分鐘播一次）
日期：7月19日至8月1日

地點：尖沙咀重慶大廈
時間：早上八時至晚上十二時（約每6分鐘播一次）
日期：7月24日至7月30日

地點：旺角新之城
時間：中午十二時至晚上十一時（約每6分鐘播一次）
日期：7月24日至7月30日

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巴士站燈箱

地點：加士居道南九龍法院對外B1-4（集齊4張廣告照）
日期：7月23日至7月29日

地點：維多利亞公園主出口
日期：7月23日至7月29日

另設有20個巴士站車箱，位置暫未公布。

流動廣告車

地點及時間：暫未公布
日期：7月29日

Frankie外置充電器。（IG圖片）

ChargeSpot

地點：各區租借站
日期：即日起

同場加映：梁祖堯、MIRROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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