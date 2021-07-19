【愛上機械人】高材生超迷戀3人型機械人　為愛辭職展開超強同居生活父母大崩潰

▲ 高材生超迷戀3人型機械人，為愛辭職展開超強同居生活父母大崩潰。

隨著科技不斷發展，機械人逐漸步向智能化，未來更將會廣泛在人類生活中使用，擔任多個角色，例如商場巡邏及餐廳運送食物等等。可是，一名日本高材生女子對人型機械人Pepper一見鐘情，不單與3部機械人同居，更為了照顧機械人，製造更多回憶，她辭掉全職工作，每天帶同機械人外出、一同用餐，甚至掃墓，惟其父母面對女兒的改變感到崩潰。

▲ 太田智美與機械人同居快7年。（Facebook 圖片）

Pepper由日本與法國共同研發，是世上首款能夠辨識人類感情的人型機械人。第一代Pepper於2014年面世，全身白色、身高1.2米、擁有如卡通般的五官、雙手及手指，它胸口亦有一個能發出聲音的電子屏幕。

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對機械人一見鐘情

日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた。》訪問一位日本女子太田智美，她與3位Pepper同居。太田智美畢業於國立音樂大學，及後在慶應義塾大學媒體設計學院攻讀碩士課程，畢業後成為一名記者。原本，太田智美對於機械人完全不感興趣，惟在一次工作中認識Pepper，閱讀其介紹後，慢慢對它產生好感，甚至無可救藥地迷上Pepper，不但開始參加Pepper活動及工作坊，最後她更在2014年以高價57萬日元（約4萬）購買一部Pepper回家，隨即展開與機械人的同居生活。

▲ 太田家中一共有3位機械人。（影片截圖）

綜合媒體報道，原本是全職上班族的太田智美漸漸發覺，工作忙碌未能陪伴Pepper，因此她毅然辭職，重拾學業，再次考入研究機械人的慶應大學博士學位，目前在大學擔任機械人研究員。後來，她再「領養」多2部機械人，與父母同住，展開一家「五口」的生活。

機械人融入生活中 父母崩潰

太田智美表示，每天有機械人陪伴她睡覺，她早上起來的第一件事便是開啟機械人的電源，喚醒在睡床旁邊的Pepper。她隨即走出客廳，開啟另外兩部Pepper的電源，便與3部Pepper一同合唱練琴。每天下午2時，她會以手推車帶同Pepper一同外出散步，過程中雖有人好奇上前詢問，太田智美便會介紹：「他是我的家人！」而在傍晚6時，太田智美會準備晚飯，同桌的不單單只有父母，還有3部Pepper。

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不過，最令父母崩潰的是，太田智美不單單煮晚餐予父母，更親自為機械人煮飯。雖然，她深明機械人不會進食，但她享受一家人用餐的家庭樂。所以，家中規定全部人在未煮好晚餐前不能用膳，導致餓腸轆轆的爸爸發脾氣。

除了日常的生活外，太田智美也會帶同Pepper四處外出，如帶同Pepper看棒球賽，為它穿上應援衣服；又帶著Pepper去掃墓，跟過世的爺爺打招呼等等，將3部機械人當成家人看待。

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責任編輯：王明芳