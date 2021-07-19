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【奢華品牌】LOEWE再推Paula's Ibiza夏日膠囊系列　西瓜菠蘿奇異果全面上身

休閒消費 16:43 2021/07/19

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LOEWE的Paula's Ibiza系列找來不少熱帶生果為創作靈感。（圖片由品牌提供）

有時不得不佩服設計師Jonathan Anderson的魄力，一身分飾三角，既為自己品牌JW Anderson出心出力，同時又與UNIQLO合作，當然，更重要的是當上LOEWE創作總監一職，單是一個推出了多年仍然熱賣至今的Puzzle Bag，就令品牌重回流行軌道。

而除了一年兩大主要的春夏和秋冬系列外，LOEWE和其他巨頭品牌一樣，中間夾雜著不少Capsule Collection，例如早前賣斷市的龍貓系列，而另一個來到第二次充滿熱帶風情的則是Paula's Ibiza系列。

    點擊圖片放大
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作為Paula's Ibiza系列的第二擊，產品充滿熱帶味道是必然的事，不過，JW Anderson又怎會叫大家沉悶，為了帶給大家新意，用上了大量的熱帶水果為靈感，包括西瓜、菠蘿和奇異果等於手袋和服裝上出現zd1

此外，亦少不得用上酒椰纖維製造大大小小的的織籃出現，加上再配合上次一直沿用下來的貝殼等圖案，構成一幅比上回更濃烈味道的夏日風情畫。

產品查詢：2776 6881

記者：何偉雄

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