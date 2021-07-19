【疫苗獎賞】長江集團及李嘉誠基金會疫苗大抽獎　2,000萬元禮券明天接受登記【附登記網址】

▲ 有關禮券可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品或服務。

為響應政府新冠疫苗接種計劃，長江實業集團將透過大抽奬送出總值2,000萬港元禮券大抽獎予完成接種疫苗的市民，包括頭獎可獨得價值500萬港元的長江集團禮券，可用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價。有關網站明天（20日）開始接受登記。大抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公布得奬結果。

凡於2021年8月31 日或之前年滿18歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港身份證持有人，包括永久居民或非永久居民，可由明天早上9時起至今年9月 10日晚上11時59分止到網站登記參加大抽奬。如曾感染新冠肺炎並已康復者，只須完成接種一劑新冠疫苗。

有關禮券可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品或服務，包括用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價；於長江實業旗下指定商場之特選商戶消費；於海逸國際酒店集團之酒店住宿及餐飲消費；以及於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤及3香港等購買產品及服務。

長江實業集團大抽獎獎品詳情：

頭獎（1名）

獨得價值港幣500萬元之長江集團精選禮券組合

二獎（2名）

各得價值港幣300萬元之長江集團精選禮券組合

三獎（3名）

各得價值港幣100萬元之長江集團精選禮券組合

四獎（10名）

各得價值港幣50萬元之長江集團精選禮券組合

五獎（20名）

各得價值港幣5萬元之長江集團精選禮券組合

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：陳子謙