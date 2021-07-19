【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂身亡女醫生否認誤殺　控方指被告療程後離開手術室近1小時

▲ 拉丁舞導師抽脂身亡女醫生否認誤殺，控方指被告療程後離開手術室近1小時。（經濟日報資料圖片）

體重近250磅的32歲拉丁舞女導師李嘉瑩早年到美容中心接受抽脂療程時昏迷，送院搶救後不治，涉案女醫生早前被控誤殺罪，案件今（19日）於高等法院開審。控方今於開案陳詞中指，在死者俯臥而且接受深層麻醉的情況下，其死亡風險屬合理可預視，但被告為死者進行抽脂療程後離開近1小時，僅留下4名未經訓練的美容院職員陪伴尚未甦醒的死者，事發後亦沒有為死者提供復甦治療，屬違反謹慎責任。

涉案被告關孝孜（38歲）被控1項誤殺罪，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩，即被告身為註冊醫生，負責向死者進行抽脂程序，對死者負有謹慎責任，但被告卻違反有關謹慎責任，沒有為死者的安全採取合理的謹慎措施，即沒有在進行抽脂程序時，確保1名具備適當資格的人在場施行和監察鎮靜療程，亦沒有在鎮靜療程期間確保有足夠氧氣供應予死者，被告在進行抽脂程序時，未有遵循香港醫學專科學院院務委員會於2009年12月22日，所認可的「鎮靜程序指引」，被告亦沒有在程序後，為死者提供適當足夠的監察和充足及時的復甦治療。控罪指被告違反上述責任，構成嚴重疏忽，亦是死者死亡的主要原因。

控方今於開案陳詞中指，被告與死者之間屬醫生與病人的關係，因此被告對死者負有謹慎責任。被告於2006年從港大醫學院畢業後，翌年成為執業醫生。

控方指死者自2014年起光顧被告進行抽脂療程，並於2014年4月30日接受首次療程，抽取身體正面的脂肪，死者其後於案發當日，再接受第2次療程，抽取其身體背面的脂肪。

控方指出，死者當日俯臥在床上接受麻醉及進行抽脂，死者於整整3個小時內均處於深層麻醉，其死亡風險並非不可預見，而是合理地預視得到。而被告作為負責療程的醫生，她在療程完成後，僅留下4名美容院職員陪伴尚未甦醒的死者，過程中亦從來沒有負責麻醉的醫生在場。

控方指，該4名美容院職員中，有2人是美容師、1人是見習美容師，而另1人只是接待員，當中兩人僅履新不久，亦只有1人持有助理護士及急救證書，4人均沒有接受過正式訓練。

控方又指，死者俯臥的時候會較難呼吸，而在麻醉期間，亦沒有人為她供應足夠氧氣，只任由她自行呼吸。被告當日於下午2時44分完成療程後便離開手術室，而被告離開後，用以監測死者心跳的機器亦被關上，直至美容院職員發現死者減少鼻鼾聲，以及變得瘡白，美容院職員致電被告，被告給予職員一些指示後，便於3時34分返回手術室。被告返回手術室後，即時叫人報警，而死者送院後便證實不治。

控方指出，復甦治療必須要及時，但本案中，在救護員抵達前，根本沒有任何人曾為死者進行任何復甦治療，以上就是控方所指被告的嚴重疏忽。

控方指，陪審團需自行判斷，被告上述違反責任的行為，嚴重程度是否足以讓被告負上刑事責任。案件下午續審。

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記者：楊詠渝