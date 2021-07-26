【小學試題】小四中文名校精選試題答案　運用不同修辭手法續寫句子

▲ 小四名校精選試題答案。

小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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一.

1. 足不出戶

2. 永不放棄

3. C

4. B

5. 因為天氣突然變回晴朗，學校方面亦沒有發佈取消運動會的消息。

6. 這是運用了首尾呼應。

7. 「我」領悟到「友誼第一，比賽第二」的道理。

二. （答案合理即可，以下為參考答案）

1. 搖尾乞憐

2. 亂草

3. 喃喃細語

4. 站在草地上發呆

5. 把人都變成冰了

6. 能抬頭起一架汽車

7. 不願意去幫助她

8. 不要和俊賢一起玩

9. 沒有人不喜歡

10. 不得不承認

三.

1. 反復

2. 排比

3. 對偶

4. 暗喻

答案由「一學趣教育中心」提供。

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