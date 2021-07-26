【小學試題】小四中文名校精選試題答案 運用不同修辭手法續寫句子
中小學 00:00 2021/07/26
小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
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一.
1. 足不出戶
2. 永不放棄
3. C
4. B
5. 因為天氣突然變回晴朗，學校方面亦沒有發佈取消運動會的消息。
6. 這是運用了首尾呼應。
7. 「我」領悟到「友誼第一，比賽第二」的道理。
二. （答案合理即可，以下為參考答案）
1. 搖尾乞憐
2. 亂草
3. 喃喃細語
4. 站在草地上發呆
5. 把人都變成冰了
6. 能抬頭起一架汽車
7. 不願意去幫助她
8. 不要和俊賢一起玩
9. 沒有人不喜歡
10. 不得不承認
三.
1. 反復
2. 排比
3. 對偶
4. 暗喻
答案由「一學趣教育中心」提供。
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